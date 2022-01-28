طريقة عمل بودرة السحلب ومشروبه فى المنزل بدون تكاليف

يعد السحلب من المشروبات الشتوية اللذيذة، والتى يحرص الكثير من الأشخاص على تناوله وخاصة فى فصل الشتاء، وذلك لأنه يقدم ساخن ويحتوي على مكونات مفيدة ومغذية جميعها تعطى الجسم الطاقة التى تولد الشعور بالدفء، لذلك تحرص الكثير من الأمهات عن طرق عمل بودرته فى المنزل وذلك لأن تكلفة شرائها من الخارج قد تكون مكلفة بعض الشئ، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بودرة السحلب ومشروبه فى المنزل بالتفصيل.

مكونات بودرة السحلب ومشروبه

يتكون السحلب من مكونات بسيطة جداً وموجودة عند العطار وتكمن فى مكونات البودرة والمشروب وهى كالتالي:

مكونات البودرة

كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا البودر.

كوب من النشا.

١/٤ كوب من الحمص المحمص.

كوب من دقيق الأرز.

١/٢ كوب من الفول السوداني المجروش.

كوب من السكر البودرة.

١/٢ كوب من جوز الهند.

١/٤ كوب من عين الجمل المجروش.

١/٢ كوب من الزبيب.

١/٤ كوب من الفستق المجروش.

لوز مجروش.

مكونات المشروب

لبن سائل.

بودرة سحلب.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بودرة السحلب ومشروبه سهلة جداً جداً ولا تحتاج الى مجهود كبير ولا وقت فى تحضيرها وهى كمايلي:

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به اللبن البودرة والسكر البودرة والنشا ودقيق الأرز وملعقة الفانيليا. ثم نضيف اليهم المكسرات المجروشة من جوز الهند والزبيب والفول السودانى والفستق وعين الجمل واللوز والسمسم المحمص. نقلبهم مع بعض كويس جداً بواسطة المضرب السيلك اليدوي حتى يتداخلوا بعض كويس جداً. ثم نحضر برطمان نظيف وجاف ومحكم الغلق ونضع به خليط البودر السابق لكى نحتفظ به، ولو عمملنا كمي كبيرة نحتفظ بها فى الثلاجة حتى لاتفقد المكسرات رائحتها. ولعمل المشروب كوب واحد نقوم بإحضار كوب من اللبن السائل ونسيل عليه ملعقة كبيرة مليانة من البودر ونخلطهم مع بعض على البارد. ثم نرفعها على النار مع التقليب المستمر حتى يغلي ويصبح قوامه سميك مع اضافة مستك أو ماء ورد لكى تصبح نكهته مميزة. نصب الخليط بعد ذلك فى أكواب التقديم مع المكسرات والقرفة وبالف هنا وشفا.

فوائد النشا للجسم

هناك العديد من الفوائد الصحية والمفيدة للنشا تتمثل فى بعض الفوائد التى سوف نعرضها عليكم وهى كمايلي :