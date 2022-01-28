سحر النيلة الزرقاء.. خلطة لوشن لتبييض الجسم وتوحيد لونه بدون كريمات باهظة ووصفات صعبة جربيها بنفسك

خلطة لوشن لتبييض الجسم، من الخلطات التي تساعد في تبييض الجسم وتنظيفه وزيادة لمعانه وملمسه الناعم النظيف، يستخدم الماسك بمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت بالإضافة إلى قدرة المكونات الطبيعية في تنظيف البشرة وتنعيمها وامدادها بالفيتامينات التي تحتوى على المواد الطبيعية بالإضافة إلى غنى البشرة بكمية من الفيتامينات التي يمكن أن تكتسبها من الماسكات.

خلطة لوشن لتبييض الجسم

يوجد العديد من المكونات التي يمكن استخدامها لعمل لوشن لتبييض الجسم وعديد من الوصفات باختلاف كل وصفة في المقادير والمكونات تعد بسيطة وهي:

النيلة الزرقاء بمقدار 3 معالق، توجد داخل محلات العطارة.

زبادي بمقدار كوب.

النشا بمقدار معلقة.

الشوفان بمقدار معلقة.

لوشن التبييض الصاروخي

نقوم بمزج المكونات النيلة الزرقاء و النشا والزبادي والشوفان مع بعض جيداً للحصول على قوام متماسك كريمي.

وبعد ذلك نقوم بتنظيف الجسم جيداً وغسله قبل وضع اللوشن عليه.

نقوم بوضع الماسك على الجسم ونتركه حتى مدة من الزمن نصف ساعة.

وبعد ذلك نقوم بفرك الماسك بعد أن يجف وغسل الجسم بالماء الدافئ.

يمكن استخدام ماسك اللوشن على الجسم والأماكن الحساسة واليدين والقدمين والوجه مكونات أمان وتعطى نتيجة مذهلة.

طريقة عمل لوشن مبيض للجسم

المكونات

صابونة دوف بمقدار نصف صابونة.

زيت الورد بمقدار 5 معالق.

النشا بمقدار معلقة.

طريقة العمل

نقوم باستخدام صابونة دوف وبشرها جيداً ووضع زيت الورد عليها.

وبعد ذلك نقوم بخلط النشا إلى المكونات صابونة دوف وزيت الورد ونقوم بالتقليب جيداً ووضع الخليط في مكان دافئ حتى يتجانسوا مع بعض، يمكن وضعه في الميكروويف للتسخين.

وبعد ذلك نقوم بعد ذلك بوضع الماسك في برطمان للاستخدام اليومي بشكل متكرر خاصة لليدين والوجه حتى يعمل على تفتيح البشرة ولمعانها وتنعيم البشرة أيضا.

ثم نقوم بترك الماسك على البشرة حتى 10 دقائق حتى ينشف نقوم بفرك الماسك وغسل الوجه بالماء الدافئ.

في النهاية نكون وضحنا خلطة لوشن لتبييض الجسم، باستخدام المواد الطبيعية يمكنك الوصول إلى النتيجة المرضية البيضاء اللامعة من خلال الماسكات الطبيعية بالإضافة إلى أنها أمنة على البشرة ولا يمكن أن تسبب أى أضرار على البشرة بل تساعد على فوائد كثيرة للبشرة ومنها تنعيم وترطيب البشرة وتنظيفها ومعالجة الحبوب والبثور ايضاً مع الوقت منتجات طبيعية آمنة.