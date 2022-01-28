حضري أسرع وأخف فطائر المناقيش بحشو الجبنة بعجينة هشة و طرية وخفيفة

مع قدوم فصل الشتاء يكثر تناول المعجنات والمخبوزات بجانب المشروبات الساخنة لذلك تبحث الأمهات عن طرق و وصفات جديدة لعمل فطائر خفيفة و هشة لذلك نقدم لكم من خلال موقع ثقفني وصفة جديدة لعمل فطائر المناقيش هذه الفطائر المغذية و المشبعة لأنها تحتوي على مكونات مغذية جدًا ومتوفرة في كافة المنازل، كما أنه من الفطائر المرنة التي يمكن أن تضيفي إليها الحشو المناسبة سواء كان الجبن أو الخضروات أو لحمه مفرومه، سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات لكي تحصلين على احلى فطائر.

مقادير فطائر المناقيش

هذه الفطائر لا تحتاج سوى مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في جميع المنازل، كما أنها سهلة مكونات التحضير هي:

3 كوب من الدقيق.

2 معلقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة سكر.

2 معلقة كبيرة زبادي.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ماء دافي حسب العجين.

رشة ملح.

مقادير الحشو

جبنة موتزاريلا.

نصف كوب من الجبنة الرومى.

جبنة شيدر.

طماطم مكعبات.

شرائح زيتون مخلي.

طريقة تحضير فطائر المناقيش

لكى تحصلين على عجينة فطائر مناقيش طرية و خفيفة كالقطن قومي بتحضيرها بهذه الطريقة التالية: