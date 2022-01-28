نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري أسرع وأخف فطائر المناقيش بحشو الجبنة بعجينة هشة و طرية وخفيفة في المقال التالي
مع قدوم فصل الشتاء يكثر تناول المعجنات والمخبوزات بجانب المشروبات الساخنة لذلك تبحث الأمهات عن طرق و وصفات جديدة لعمل فطائر خفيفة و هشة لذلك نقدم لكم من خلال موقع ثقفني وصفة جديدة لعمل فطائر المناقيش هذه الفطائر المغذية و المشبعة لأنها تحتوي على مكونات مغذية جدًا ومتوفرة في كافة المنازل، كما أنه من الفطائر المرنة التي يمكن أن تضيفي إليها الحشو المناسبة سواء كان الجبن أو الخضروات أو لحمه مفرومه، سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات لكي تحصلين على احلى فطائر.
مقادير فطائر المناقيش
هذه الفطائر لا تحتاج سوى مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في جميع المنازل، كما أنها سهلة مكونات التحضير هي:
- 3 كوب من الدقيق.
- 2 معلقة كبيرة حليب بودرة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 2 معلقة كبيرة زبادي.
- معلقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ماء دافي حسب العجين.
- رشة ملح.
مقادير الحشو
- جبنة موتزاريلا.
- نصف كوب من الجبنة الرومى.
- جبنة شيدر.
- طماطم مكعبات.
- شرائح زيتون مخلي.
طريقة تحضير فطائر المناقيش
لكى تحصلين على عجينة فطائر مناقيش طرية و خفيفة كالقطن قومي بتحضيرها بهذه الطريقة التالية:
- نأتي أولاً ببوله كبيرة ونقوم بوضع الخميرة و السكر و الحليب البودر و الزبادي مع نصف كوب من الدقيق.
- نخلط هذه المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا الدقيق مع المكونات.
- نترك العجينة لمدة 10 دقائق حتى تتخمر العجينة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الدقيق المتبقية مع رشة الملح والزيت على الخليط.
- نبدأ الآن بعجين الفطائر حتى يصبح قوام العجينة ناعم.
- نقوم بتغطية عجينة الفطائر ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجم العجينة وتصبح العجينة هشه.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية ونقوم بتكويرها على شكل بيضاوي.
- نقوم بفرد كل قطعة بالنشابة أو باليد حتى يصبح سمك العجينة 1 سم.
- نأتي ببوله صغيرة ونقوم بخلط مكونات الحشوة من الجبنة موتزاريلا و الجبنة رومى و الجبنة الشيدر و الطماطم المكعبات و شرائح الزيتون ونقلبهم مع بعض.
- ثم نقوم بفرد هذه الحشوة على العجينة ولكن لا نضع الحشوة على الأطراف لكى لا تحترق.
- بعد ما نضيف الحشو نقوم بتطبيق أطراف العجينة بحيث تاخد شكل قارب وبعدين نضغط على أطراف العجين ونقفلها جيدًا.
- نقوم برص فطائر المناقيش في صينية مدهونة بالزيت ونترك بين كل قطعة و الأخرى مسافة.
- بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 12 دقيقة حتى يتم تحمير الفطائر من الأسفل وتسيح الجبن.
- نخرج الفطائر من الفرن ونقوم بتغطيتها بقماشة نظيفة لكي تصبح طرية.
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