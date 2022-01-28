ملك التفتيح.. ماسك التبييض الصاروخي بمكونات سهلة لبشرة كالأطفال ستبهركِ من روعتها

ماسك التبييض الصاروخي، يبحث الكثير من السيدات حول ماسك التبييض خاص بالبشرة والوجه يوجد كثير من الماسكات التي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها وبمكونات طبيعية من البيت متوافرة لدى الكثير تساعد المواد الطبيعية في ترطيب وتفتيح وتغذية البشرة أيضا لما تحتوى على فيتامينات ومواد للتغذية وأيضا تساعد في لمعان الوجه ويصبح لامع ونظيف.

ماسك التبييض الصاروخي

تبحث العديد من السيدات على تبيض البشرة بسرعة للمناسبات، نقدم لكى الكريم السحري لتبيض البشرة بسرعة فقط التزمي المقادير التالية:

حليب بودر بمقدار ملعقتين.

بودرة تلك أو أطفال بمقدار ملعقتين.

النشا بمقدار 2 ملعقة.

كريم مرطب بمقدار معلقة.

زيت اللوز بمقدار 10 قطرات.

ماء ورد مقدار 2 ملعقة.

الليمون بمقدار عصير حبة بمقدار نصف لصاحب البشرة الدهنية خاصة.

خلطة التفتيح الفوري

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيداً مع إضافة إلى الخليط الكريم المرطب وماء الورد وعصير الليمون بمقدار نصف ليمونة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه وتنظيفه بالماء الدافئ.

وبعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة.

نتركه مدة من الزمن حتى 10 دقائق.

ونقوم بعد ذلك عندما يجف بفرك على الماسك حتى يتم تقشيره.

ونغسل الوجه بالماء البارد بعد ذلك.

تفتيح البشرة بسرعة

نقوم بإحضار العدس بعد عملية السلق والطحن بمقدار 3 معالق.

ونقوم بمزج إليه عصير الليمون بمقدار قطرات عند الحاجة.

وبعد ذلك نقوم باستخدام ماء الورد بمقدار معلقة.

ونضيف الى الخليط الدقيق بمقدار معلقة.

نقوم بمزج جميع المكونات مع بعض جيداً ووضعها على الوجه.

نترك الخليط على الوجه حتى 10 دقائق.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء البارد.

أسرع قناع لتبييض الوجه في دقائق

نقوم بخلط المكونات الماء الدافئ بمقدار 5 معالق، الطين المغربي بمقدار 4 معالق، وعصير الليمون بمقدار معلقة، وملعقة من النيلة الزرقاء.

نضع الماسك على الوجه حتى 10 دقائق.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

في النهاية نكون وضحنا ماسك التبييض الصاروخي، باستخدام المكونات الطبيعية التي تعمل على علاج البشرة أيضا بالإضافة إلى حماية البشرة وتنعيمها وترطيبها وزيادة لمعانها، يساعد ماسك التبييض لتغذية البشرة و تمدها بالفيتامينات التي تحتوي على كل ماسك من الماسكات، العناية بالبشرة شيء يهم كثير من السيدات للحصول على مظهر جميل ونظيف ولامع للبشرة.