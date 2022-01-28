طريقة عمل الفتة المصري علي أصولها مع اللحمة المحمرة

طريقة عمل الفتة المصري من الطرق الأكثر بحثا خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك فهي الطبق الرئيسي علي المائدة في أول أيام العيد فهي سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم ويخرج المسلمون إلي صلاة العيد ثم يذهبون إلي بيوتهم ويتناولون الفتة واللحمة ويهنئون بعضهم البعض بهذه المناسبة السعيدة، ومن هنا نقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل الفتة المصرية علي أصولها وهذه الوصفة تستغرق حوالي نصف ساعة وعليكم إتباع الوصفة بكل دقة حتي تحصلوا علي نتيجة ممتازة.

طريقة عمل الفتة المصرية

المقادير

3 حبات من الطماطم.

عدد 1 ملعقة من صلصة طماطم.

شطه حسب الرغبة.

معلقة صغيرة خل.

ربع معلقة سكر.

زيت ذرة أو أي نوع زيت متوفر بالبيت ماعدا زيت الزيتون.

ملح و فلفل أسود حسب الرغبة.

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات علي السلق.

عيش بلدي مقطع بالمقص أو باليد تقطيع عشوائي .

حبهان وورق لورا.

بصلة كبيرة

5 فصوص ثوم.

عدد 2 كوب أرز.

الطريقة