5 حاجات عرقك بيقولهالك عن صحتك

العرق بيساعد على موازنة درجة حرارة الجسم ومعروف بانه “اطلاق سائل مالح من الغدد العرقية” ، وممكن يبقى سببه حالتك العاطفية, او حالة طبية خطيرة, او حتى انقطاع الدورة الشهرية والحمل (بسبب التغيرات الهرمونية) ، الغدد المفرزة للعرق بتفرز باستمرار ، ولما الشخص بيوصل مرحلة البلوغ بيبقى في زيادة في الهرمونات اللي بتخلي الغدد العرقية اكتر ديناميكية او نشاط ، وعادة التعرق بيبدأ من سن البلوغ وبيستمر معانا لاخر العمر ، يعني لو جيه وقت ولقيتي نفسك مش بتعرقي خالص ، دي ممكن تبقى علامة عن وجود حالة صحية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على انواع العرق المختلفة وسبب كل نوع فيهم ، والحل لكل نوع.

انواع العرق وسبب كل نوع:

1- العرق المالح:

زي الدموع بالظبط ، طبيعي انه يكون العرق مالح ، ولكن مع ذلك لو مالح بشكل غير عادي لدرجة انه ممكن يحرق عينيكي ويسبب جروح مفتوحة ، دي علامة ان عندك نقص صوديوم.

والترطيب واحد من المكونات المهمة جدا لصحة الجسم ، وعلى الرغم انه الموضوع ممكن يبان مش منطقي ، لكن الواقع ان جسمك ممكن يصاب بالجفاف لو في نقص صوديوم في نظامك الغذائي ، في الحالة دي ممكن تحتاجي تشربي مشروبات الطاقة لزيادة الالكتروليتات اللي بتتحكم في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم ، وده بدوره هيمنع العرق شديد الملوحة.

2- عدم التعرق:

جسم كل شخص بيختلف عن التاني ، بعض الناس بيعرقوا اكتر وبعضهم اقل ، وده طبيعي ، ولكن مع ذلك زي اي حاجة تانية ، الكتير او القليل جدا من الحاجة يعتبر مش علامة جيدة.

لو في صيفي حار او اثناء ركوب العجلة مش بتعرقي ، ده معناه ان غدد العرق عندك مش بتشتغل بشكل كويس ، ودي حالة خطيرة اسمها عدم التعرق وممكن انها تأثر على الجسم بالكامل ، هتأدي لارتفاع درجة حرارة الجسم, الاجهاد الحراري, ضربة الشمس ، وكلها حاجات خطيرة بتهدد حياة الشخص.

3- التعرق المفرط:

الخطر مش بيقتصر بس على الاشخاص اللي مش بيعرقوا ، ولكن كمان الاشخاص اللي بيعرقوا بشكل مفرط ، وعادة الحالة دي ممكن تمر من غير ما حد يلاحظها وبيتم تجاهلها ، التعرق المفرط بيتسمى بفرط التعرق وممكن يحصل حتى اثناء الجو البارد من غير اي سبب ، وبيحصل للنساء عادة اثناء فترة انقطاع الدورة الشهرية.

في بعض الاحيان الحالة دي ممكن تبقى خطيرة ، لو بتعاني من فرط التعرق وفقدان الوزن, والتعرق اللي بيحصل بشكل اساسي اثناء النوم, او الشعور بالضغط في منطقة الصدر اثناء التعرق ، في الحالة دي جية الوقت لاستشارة دكتور ، هيشخص الحالة ويكتب العلاج اللازم.

4- ريحة عرق كريهة:

لو فاكرة ان العرق في حد ذاته ريحته كريهة ، ده مش صحيح ، لان في الحقيقة العرق مالوش ريحة على الاطلاق ، وخالي تماما من الروايح ، ولكن لما بتختلط البكتيريا الموجودة في بشرتك مع العرق ، بتسبب يحة كريهة ، وده بيحصل نتيجة الاجهاد.

في نوعين من العرق بيجوا من غدد مختلفة: واحد منهم بيكون عديم الرائحة بيكون من الغدد المفرزة عند ارتفاع درجة الحرارة ، والنوع التاني بتكون ريحته كريهة ، وعشان تتخلصي من الريحة دي اغسلي المناطق اللي دايما بتفرز عرق كويس, لاحظي نظامك الغذائي, البيئة المحيطة بيكي, والادوية ، كلها حاجات بتأثر على ريحة جسمك.

5- عرق الحامل:

اثناء الحمل بتميل النساء للتعرق اكتر من المعتاد ، وده احيانا بيكون واحد من الاعراض الاولى للحمل ، الجسم ريحته بتتغير لما بتكوني حامل ، حتى قبل ما تعرفي اصلا انك حامل ، ولكن ماتضغطيش على نفسك لان الانف بتكون شديدة الحساسية للروايح خلال المرحلة دي ، وعلميا سبب الظاهرة دي ان امداد الجسم بالدم بيرتفع بسبب الحاجة لنقل اكسجين اكتر والتغذية للطفل, ولحل المشكلة دي بننصحك شرب ماية كتير, الاستحمام كل يوم, لبس ملابس واسعة, الابتعاد على الاطعمة الغنية بالتوابل ، كلها حلول لتقليل العرق.

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