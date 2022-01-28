لبشرة كالأطفال.. مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول لجميع أنواع البشرة يحفز إنتاج الكولاجين

مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول، هناك العديد من السيدات في العالم يحلمون ببشره صافيه مثل بشره الفنانين ولكن دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل والعناية التي تمتلئ بالمواد الكيماوية التي تسبب الضرر للبشرة وبدلا من أن تجعلها صافية تملئها بالبثور وحب الشباب وهذا إلى جانب التصبغات التي تجعل البشرة تحتاج إلى الكثير من العلاجات وسنقدم لكم اليوم أفضل مقشر يمكن استخدامه للتخلص من تلك الآثار.

مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول

ماسك القهوة و زيت جوز الهند، حيث تعتبر القهوة من المكونات التي تساعد في تقشير البشرة ومنحها النعومة التي تحلم بها كل سيدة لأنها تحتوي على الكافيين الذي بدوره يقوم بالمحافظة على البشرة من علامات التقدم في السن، أما بالنسبة لزيت جوز الهند فهو يحتوي علي فوائد عظيمة منها أنه يعمل كمرطب طبيعي ويعمل علي تنعيم البشرة.

مقشر طبيعي للوجه بالقهوة

أولا قومي بوضع ملعقتان صغيرتان من السكر في إناء صغير.

وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة من القهوة وملعقة واحدة من زيت جوز الهند الشهير.

ثم بعد ذلك قومي بالتقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك قومي بفرد الماسك على بشرتك لمده 7 دقائق أو حتى يجف الماسك.

ثم بعد ذلك اغسليه بالماء الدافئ مع مراعاة تكرار الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد تقشير الوجه

يقلل من نسبة الإصابة بحب الشباب وظهور البقع و التصبغات في الوجه.

يؤدي استخدام التقشير على التخلص من الجلد الميت تماما وإعطاء الفرصة الي خلايا جديدة في الظهور.

التقشير يساعد في التخلص من الجلد الميت الذي يظهر في البشرة.

يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء في البشرة.

يزيد من فعالية أي كريم مرطب يتم وضعه على البشرة.

وفي الختام إلى هنا نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا. ونود أن نذكركم أننا قد تحدثنا عن مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول. وقمنا بذكر ماسك القهوة وزيت جوز الهند. وتحدثنا عن فوائد القهوة وزيت جوز الهند. ونتمنى أن نكون قد افدناكم في تقديم المعلومات الكافية للحصول على بشرة نضرة ومشدودة ورائعة بمكونات بسيطة وطبيعية ورخيصة الثمن.