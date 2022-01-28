كرات البسبوسة التركية ألذ وأسرع حلوى شرقية يمكنكِ إعدادها كالمحترفين والطعم خيالي

تعد طريقة عمل كرات البسبوسة من الحلويات اللذيذة والمحببة لدى جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال. تسعى الأم دائمًا في البحث عن الوصفات السهلة والسريعة لعمل الحلويات التي تعتبر مصدرًا طاقة، وخصوصا في فصل الشتاء. نحاول دائمًا البحث عن كل ما هو جديد في عالم الحلويات و لإرضاء جميع الأذواق في الأسرة. فهذه الوصفة مميزة وجميلة. ويمكن تنفيذ هذه الطريقة بمكونات اقتصادية.

كرات البسبوسة التركية

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية الكثر امتاعاً لذلك نعرض اليوم كرات السميد فهي من الوصفات الشهية والسهلة المكونات كالتالي:

500 جرام دقيق بسبوسة(سميد).

200 جرام سكر ناعم.

200 جرام سمنة بلدي.

100 جرام جوز الهند مبشور ناعم.

كوب متوسط من الزبادي.

مكسرات حسب الرغبة.

100 جرام قشطة أو كريمة خفق.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

شربات لغمس الكرات به.

طريقة عمل كرات السميد بالفرن

في وعاء العجن، نضع كلًا من الدقيق والسكر وجوز الهند.

ثم بعد ذلك نقوم بالعجن بباقي المكونات السائلة حتى الحصول على عجينة سهلة التشكيل على شكل كرات.

بعد ذلك ترص في صينية وتدخل الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

وعندما تخرج من الفرن تدحرج الكرات في الشربات.

بعد ذلك ترفع في مصفاه.

ثم بعد ذلك تقدم في أطباق التقديم.

كرات السميد بجوز الهند

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الشيك التي يفضل عملها في العزومات، وتقدم للضيوف في فترة المساء مع مشروب ساخن وإليكم الطريقة كالتالي:

500 جرام دقيق بسبوسة(سميد).

250 جرام جوز الهند نصف مقدار السميد.

لبن للعجن(يمكن استبداله بالماء).

ملعقتان من الزبدة.

رشة صغيرة حبهان أو قرفة حسب الذوق.

عسل التحلية.

طريقة عمل كرات السميد بجوز الهند

في مقلاة، يتم تحميل دقيق البسبوسة مضافًا إليه جوز الهند، ثم نتركه يهدأ.

بعد ذلك نضع اللبن مع السكر على النار حتى تمام الذوبان.

ثم بعد ذلك نضيف لهم الدقيق وجوز الهند نقلب جيدا.

يتم بعد ذلك تشكل العجينة باليد ثم تقلى في زيت غزير حتى تكتسب الون الذهبي.

ثم تحلى بالعسل وتقدم مزينة للأطفال.

كرات السميد بجوز الهند بالفرن

500 جرام دقيق بسبوسة.

كوب سمن.

وكوب زبادي.

كوب سكر ناعم.

رشة بيكنج بودر.

100 جرام جوز الهند.

شربات.

كريقة عمل كرات السميد السريعة

أولا تعجن كل المكونات حتى تتكون عجينة يمكن تشكيلها.

ثم بعد ذلك ترص في صينية وتدخل الفرن حتى تصبح ذهبية.

عند إخراجها من الفرن، تسقى بالشربات ثم تدحرج في جوز الهند.

وفي الختام، يجب على كل سيدة منزل البحث عن كل ما هو جديد ولذيذ، مثل وصفة كرات البسبوسة لتقدم لأفراد أسرتها كل ما هو شهي ومميز بكل الحب و لحسن الضيافة في استقبال ضيوفها. وستبهرك النتيجة من تطبيق هذه الوصفة، وسوف تجعلك مميزة .