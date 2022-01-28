من مطبخي الفرنسي.. طريقة عمل قهوة كريم بروليه بثلاث مكونات فقط crème brûlée

طريقة عمل قهوة كريم بروليه والتي تعتبر من ألذ الحلويات الغربية التي يبحث عنها الكثيرين، حيث أن فصل الشتاء يحتاج إلى حلويات ذات سكريات عالية حيث أن السكريات تعمل على إمداد الجسم بالطاقة فتؤدي إلى تدفئة الجسم، ومن خلال السطور القادمة ستجدي أفضل طريقة لعمل أفضل الحلويات بالقهوة، و متعي أطفالك بطعم لذيذ.

طريقة عمل قهوة كريم بروليه

إذا كنت من محبي القهوة قومي بعمل الحلوى اللذيذة المعروفة بالكريم بروليه، وإليك طرق عملها.

الكريم بروليه بالقهوة والبندق

قومي بعمل ألذ حلوى لأولادك بالطريقة التالية:

المكونات:

كوبان كبيران من الكاسترد.

خمسة ملاعق كبيرة من النوتيلا.

ملعقتان كبيرتان من السكر البني الخشن.

وملعقتان صغيرتان من القهوة.

ملعقتان من الماء المغلي.

خمسة مكعبات من الثلج.

أكواب حرارية.

نصف كوب من البندق المطحون.

الطريقة:

أولا احضري الأكواب الحرارية وقومي بدهنها من القاع بالنوتيلا.

بعد ذلك في بولة خارجية قومي بوضع الماء المغلي، وضعي به القهوة واجعليها تذوب تماماً.

ثم أضيفي بعد ذلك الكاسترد إلى القهوة، وقلبي جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة البندق المطحون إلى الخليط، وقلبي جيداً.

ثم اسكبي الخليط في الأكواب الحرارية.

بعد ذلك رشي السكر البني على وجه الأكواب.

وضعيها بعد ذلك في صينية وضعي الأكواب المحتوية على الخليط فيها، وحولها قطع الثلج.

ثم سخني الفرن على أعلى درجة، وقومي بعد ذلك بإدخال الصينية في الفرن، واخرجيها بعد عشرة دقائق.

تناوليها بجانب كوب من الشاي.

كريم بروليه بالقهوة

قومي بعمل كريم بروليه بالقهوة بالطريقة التالية:

المكونات:

كيس من شوكولاتة الطبخ الخام.

عدد أربع حبات من صفار البيض.

كوب ونصف كبار من القشدة.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

كيس من الفانيليا.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

الطريقة:

في طبق عميق قومي بوضع حبات صفار البيض، وقومي بخفقهم جيداً.

بعد ذلك أضيفي إليهم الفانيليا.

ثم قومي بعد ذلك بوضع السكر الأبيض، واستمري في الخفق.

احضري بعد ذلك طبق آخر وضعي به النسكافيه، وملعقتين من القشدة، واخفقيهم جيداً حتى تحصلي على رغوة.

بعد ذلك قومي بوضع باقي كمية القشدة المتوفرة لديك.

ثم أضيفي القشدة المخفوقة مع النسكافيه إلى صفار البيض المخفوق.

بعد ذلك احضري أطباق لوضعها في الفرن، وقومي بتذويب الشوكولاتة، وضعيها في أسفل الأطباق، واسكبي الخليط إلى نصف الأطباق.

ثم قومي بوضع الأطباق في صينية بها كمية من الماء تصل إلى منتصف الأطباق.

بعد ذلك ادخليها في فرن ساخن.

بعد ذلك ادخليها في فرن ساخن. ثم قومي بتذويب كمية السكر لتصنعي كريم كراميل وضعي منه على سطح الأطباق عند النضج.

بعد ذلك اتركي الخليط لينضج لمدة ربع ساعة.

ثم قدميها مع كوب من النسكافيه الساخن.

في الختام كان حديثنا عن طريقة عمل قهوة كريم بروليه اللذيذة لكل محبي طعم القهوة واسعدي أولادك واجعليهم دافئين بتناولها، وقد عرضنا طريقتين مختلفتين الكريم بروليه المحتوي على الكاسترد، والكريم بروليه بالنسكافيه اللذيذ