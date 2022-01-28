ألذ كيكة برتقال ممكن تعملوها بمكونات ناجحة 100% في البيت

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من أشهى أنواع الكيك الذي يتميز برائحة ونكهة البرتقال المميزة إلى جانب قيمته الغذائية العالية لاحتواء البرتقال على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم، فيمكنك تقديم كيك البرتقال إلى أطفالك فى وجبة الفطار للاستمتاع بمذاقه الرائع والحصول على كافة فوائده الغذائية خاصة فى فصل الشتاء للحماية من الأمراض، ولذلك إليكم طريقة عمل كيكة البرتقال الشهية.

طريقة عمل كيكة البرتقال

2 كوب دقيق.

كوب سكر.

كوب عصير برتقال.

كوب زيت .

علبة زبادي.

4 بيضات.

كيس بيكنج بودر.

رشة ملح.

مقادير صوص البرتقال.

2 كوب عصير برتقال.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل.

ملعقة كبيرة نشا.

خطوات تحضير كيكة البرتقال في البيت

نحضر وعاء عميق نضع به البيض وعصير البرتقال والزبادي والزيت والسكر ونقوم بالخفق بالمضرب الكهربائى لعدة دقائق حتى يثقل قوام العجين ويرتفع.

نحضر وعاء أخر نضع به المكونات الجافة من دقيق وبيكنج بودر ورشة ملح ونقلبهما معا وينخل الخليط لمرتين أو أكثر للحصول على كيكة هشة.

نضف خليط الدقيق إلى خليط البيض بشكل تدريجي حتى نضمن عدم وجود تكتل بالخليط ونقوم بالتحريك بالمضرب الشبكي فى اتجاه واحد.

نحضر صينية فرن تكون مدهونة بالزيت ونرص فى قاع الصينية بعض شرائح البرتقال ثم نسكب العجين فوقها نوزعه بشكل جيد فى الصينية.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 على أن يتم تسخينه مسبقا بربع ساعة.

نترك الصينية فى الفرن حوالى 40 دقيقة حتى تنضج.

بعد إخراج الكيكة من الفرن نحضر طبق ونقلب الكيك بحيث تصبح شرائح البرتقال على الوجه ونبدأ فى توزيع صوص البرتقال على كامل الكيكة ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها.

خطوات تحضير صوص البرتقال

نحضر وعاء نضع به عصير البرتقال والسكر والنشا ونقلب المكونات جيدا على البارد حتى يندمج النشا فى عصير البرتقال ولا يشكل أي تكتلات.

فى قدر على النار نضع خليط الصوص على نار هادئة مع التقليب المستمر.

نترك خليط الصوص على النار حتى يغلى ثم نقوم بإضافة عسل النحل والزبدة مع التقليب ونتركه حتى يثقل القوام قليلا ويصبح مناسب ثم نطفئ النار.

أسرار نجاح كيكة البرتقال