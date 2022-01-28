مقرمش ودايب.. بسكويت الشاي الهش الاقتصادي احلى من الجاهز بمقادير مظبوطة 100% جربي بنفسك

بسكويت الشاي الهش من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها صباحًا كوجبة إفطار سريعة، أو ليلًا لتكون وجبة عشاء خفيفة، ويمكن تناول هذا البسكوت مع شاي ساخن، أو فنجان قهوة، أو كوب حليب دافئ، وبما أن صنع الوصفات السريعة البسيطة، من أكثر الوصفات قربًا للأمهات؛ لذا نجد أن بسكوت الشاي من أكثر تلك الوصفات إقبالًا على صنعها، خاصةً وأن الأطفال يحبونه على الدوام، ويمكن تناوله كتصبيرة خارج المنزل، أو بداخله لحين إتمام طهي الطعام.

بسكويت الشاي الهش

طريقة صنع البسكوت الهش سهلة جدًا، وبعض وصفاته تستغرق فقط 10 دقائق، ويحتاج دقائق في الفرن ليتم تسويته، ولن يحتاج منك مضرب كهربائي، فالخلاط الكهربائي يكفي، وتفاصيل صنع البسكوت كالآتي:

المكونات:

كوبين دقيق.

5 ملاعق سكر.

بيضة.

فانيلا.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

70 جرام زبدة.

طريقة عمل بسكويت الشاي

جهزي وعاء عميق، ثم ضعي به الزبدة مع السكر، وقومي بضربهما بالمضرب الكهربائي، أو ضعيهما في الخلاط واخلطيهما بسرعة، حتى تحصلي على سائل كريمي.

بعد ذلك ضيفي عليهم البيضة مع الفانيليا ثم اخلطيهم مرة أخرى، ليتحول السائل لقوام هش.

افرغي بعد ذلك المزيج في الوعاء، ثم ضيفي فوقه الدقيق مع رشة الملح، والبيكنج بودر، وحركي المكونات بملعقة حتى يمتزج الدقيق تمامًا.

ثم بعد ذلك قومي بعجن الخليط جيداً حتى تتجانس.

بعد ذلك خذي قطعة من العجينة التي ستحصلين عليها.

ثم قومي بعد ذلك بفردها على طاولة، ليكون سمكها فقط سم واحد.

بعد ذلك شكلي العجينة بأي شكل مفضل لأطفالك، مثل الشكل الدائري، أو المربع، أو أي شكل آخر.

افرشي ورقة زبدة أسفل الصينية، ثم رصي قطع البسكوت فوقها، وادخليه الفرن لعدة دقائق، ثم يترك ليبرد ويقدم مع الشاي او الكاكاو الساخن.

بسكويت العسل الهش

جميعنا يعرف أهمية العسل، وكيف أنه يشفي الجسم من الأمراض، ويقوي المناعة أيضًا، فإن كان طفلك يرفض تناول العسل بشكل الخام، يمكنك صنع تلك الوصفة التي يدخل العسل في مكوناتها، وتفاصيلها كالآتي:

المكونات:

نصف كوب عسل.

ونصف كوب زبدة.

بيضة.

فانيليا.

كوب دقيق.

ملعقة بيكنج بودر.

نصف كوب دقيق شوفان.

رشة ملح.

طريقة صنع بسكويت العسل

اخلطي العسل مع الزبدة في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك ضيفي البيضة مع الفانيليا إلى الخليط، وأبداي الخفق من جديد.

قومي بعد ذلك بنخل الدقيق بنوعيه العادي والشوفان مع البيكنج بودر، وكذلك رشة الملح.

ثم ضيف الدقيق بعد خلطه مع الوصفة بالتدريج حتى تحصلي على عجينة متماسكة نسبيًا.

بعد ذلك شكلي العجينة على حسب رغبتك، ثم ضعيها في صينية، وبعد ذلك ادخليها الفرن، لمدة 10 دقائق.

وفى الختام ذكرنا لكم وصفتين لـ بسكويت الشاي الهش أحدهما بالعسل، والأخرى بالسكر والزبدة، وكل منهما تتميز بالنكهة الهشة اللذيذة، والتي تستطيعين تنفيذها في أي وقت.