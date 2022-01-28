نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ حلا.. طريقة عمل القشد بالبسكويت ودوقي أحلى وأسرع حلويات سهلة وخفيفة ستبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث السيدات عن طريقة عمل القشد بالبسكويت لعمله في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة بدلاً من شرائه جاهز حيث يعد القشد بالبسكويت من أشهر الأكلات التي تقدم في دول الخليج العربي، وتحتوي على عناصر غذائية عالية وبها الحديد والفيتامينات مما يعلي من قيمتها الغذائية، وفي هذا المقال سنقوم بعرض عدة وصفات لعمل القشد بالبسكويت بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولها طعم ومذاق مختلف.

طريقة عمل القشد بالبسكويت

يمكنك عمل القشد الملكي بالبسكويت بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات تعمل على زيادة الطاقة.

طريقه القشد بالتمر والبسكويت

يمكنك صنع قشد التمر بالبسكويت بأسهل طريقة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

علبة من القشدة.

نصف كوب زبدة.

ملعقتين من السمسم.

نصف ملعقة من من الهيل المطحون.

علبة من البسكويت المطحون.

كوبين من التمر.

الطريقة:

أولا قومي بتذويب الزبدة على نار هادئة.

بعد ذلك ضعي البسكويت على الزبدة مع التقليب حتي يتحمص البسكويت.

قومي بعد ذلك بإضافة الهيل والقرفة والتمر مع السمسم.

بعد ذلك قومي برفع الخليط من النار.

ثم اتركيها تهدأ، وبعد ذلك قومي بتوزيعها في أطباق.

بعد ذلك ضعي طبقة من القشدة عليها.

ويقدم مع مشروبات دافئة.

القشد بالبسكويت الدايجستف

يمكنك عمل القشد بالبسكويت الدايجستف بدلاً من البسكويت السادة بالطريقة التالية:

المكونات:

نصف كيلو من التمر.

عدد 3 باكو من البسكويت الدايجستف.

كوب وربع لبن بودرة.

نصف كوب من الزبدة.

علبة من القشدة.

الطريقة:

في الكبة الكهربائية قومي بطحن البسكويت جيداً.

بعد ذلك وفي مقلاة على نار متوسطة ضعي البسكويت مع التقليب المستمر ومعه الحليب البودرة.

ثم انتظري حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

بعد ذلك ضعي الزبدة، وقلبي جيداً.

ثم ضعي بعد ذلك القشدة والتمر.

قومي بعد ذلك بالتقليب حتى يتحول الخليط إلى عجينة لينة.

بعد ذلك اتركي الخليط يهدأ، وضعي القشدة.

قدميها مع فنجان من القهوة.

وصفة القشد ببسكويت التمر

يمكنك عمل القشد بالبسكويت المحشو بالتمر بدلا من البسكويت السادة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كوب من التمر.

عدد 3 باكو من بسكويت التمر.

نصف كوب من القشدة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

وملعقة من الهيل المطحون.

الطريقة:

أحضري الكبة الكهربائية لطحن بسكويت التمر.

بعد ذلك قومي بتحميص بسكويت التمر في مقلاة على نار متوسطة حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

ثم قومي بوضع الزبدة مع التقليب المستمر.

بعد ذلك ضعي التمر والهيل، وقلبي جيداً.

وأخيرا ضعي القشدة، وقومي بتقديمها مع القهوة.

وفي ختام هذا المقال نكون قد عرضنا عدة وصفات لطريقة عمل القشد بالبسكويت منها طريقة عمل القشد بالبسكويت السادة، وطريقة عمل القشد بالبسكويت الدايجستف كما قمنا بتوضيح طريقة عمل القشد ببسكويت التمر، وبمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل.