التحبيشة الأصلية.. تتبيلة الكبدة الاسكندراني وخطوتين هما سر كبدة العربيات لطعم خرافي

تتبيلة الكبدة الاسكندراني، تختلف الطرق التي يمكن ان يتم اعداد الكبدة الاسكندراني بها خصوصا مع اختلاف الأماكن كما أن الكبدة من الأكلات التي تحتوي على العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم حيث أنها غنية بالبروتينات أيضا حيث انها من الاكلات التي يتم تحضيرها بسرعة ولا تحتاج الى الكثير من المجهود.

تتبيلة الكبدة الاسكندراني

تبحث العديد من النساء على سر التتبيله الاصلية للكبدة الاسكندرانى، حتى تستطيع اعدادها بالمنزل دون الحاجة لشرائها من الشارع لذلك نقدم لكم سر عمل كبدة العربيات فقط اتبعي الخطوات التلية:

مكونات

نصف كيلو من الكبدة البقري مقطع إلى شرائح.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر.

ملعقتين من الخل العادي.

ملعقتين من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقتين من الثوم المهروس.

نصف معلقة من الكمون.

نصف ملعقة من الشطة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كبدة المحلات

نقوم في البداية بغسل الكبدة جيدا ثم نقوم بنقعها في الماء مع بعضا من قطرات الخل لمدة لا تقل عن نصف ساعه ثم نحضر وعاء جانبي نضع فيه جميع المكونات التالية الكمون والشطة والملح والفلفل والثوم والخل الأبيض ويتم تقليبهم جيدا.

نقوم بترك هذه المكونات جانبا لمدة ربع ساعة حتى تمتزج ببعضها البعض، نقوم بتصفية الكبدة جيدا من المياه ثم نضعها في التتبيله التي حضرناها سابقا وتترك قليلا.

طريقة عمل كبدة العربيات

في طاسه عميقه يتم إضافة بعضا من الزيت النباتي ويترك لترتفع درجة حرارته.

نقوم بإضافة الكبدة اللي الزيت ثم نستمر في التقليب جيدا حتى لا تحترق.

نقوم بإضافة الفلفل الألوان الي الكبدة ويستمر التقليب الى تمام النضج.

يمكن استبدال الفلفل الحار بالفلفل الأخضر الحلو اذا كنتم من مفضلين الأطعمة الغير حاره.

يمكن إضافة حبة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات ويمكن لا لكن الطماطم نضيف الطعم الجيد إلى الكبدة الاسكندراني.

نقوم بتقليب الكبدة جيدا بعد إضافة الطماطم حتي تمام النضج.

يمكنك تحضيرها ساندويتشات لأطفالك او تقدم مع سلطة طحينة و سلطة خضراء مثلما تحبون.

الي هنا نكون قد انتهينا من كتابه مقالنا الذي تحدثنا فيه عن تتبيله الكبدة الاسكندراني وطريقه عملها وتعرفنا على سر نضجها مثل المحلات ونتمنى ان نكون قد قدمنا لكم المعلومات الكافية التي تبحثون عنها والي اللقاء في مقال جديد ووصفة جديده وشكرا.