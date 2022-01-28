كوني متألقة دائما.. بملعقة نشا اصنعي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

كوني متألقة دائما.. بملعقة نشا اصنعي روج الشفايف الطبيعي الثابت، من الممكن الاستبدال لأي مكون روج كيميائي بهذا النوع الصحي من الروج الطبيعي المميز والذي يحمي تماما من أي مشكلة قد تصيب الشفتين، وتعتبر المكونات الطبيعية والتي تساعد في تحضير الروج الطبيعي من الممكن أن نقوم بعملها من خلال استعمال مكونات بسيطة، وتلك المكونات تساعد في عمل أفضل روج شفايف طبيعي مميز بألوان عديدة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على الكيفية التي من خلالها تستطيع كل فتاة أن تحضر الروج الطبيعي، وتستخدم مكونات لها القدرة على الثبت لفترة طويلة على الشفتين دون أن تتأثر أو يغيب لونها كما أن روج الشفتين الطبيعي من اليسير تطبيقه على الشفاه دون أي أضرار عليها.

مكونات إعداد خلطة الروج الطبيعي

أفضل المكونات الطبيعية تلك التي نستخدمها للحصول على أفضل نوع روج لين الملمس وبقوام معقول يشبه الروج الذي تقوم الفتيات والسيدات بشرائه، ومن المفضل استعماله بشكل مستمر دون الحاجة للأرواج الغير طبيعية والتي تعمل على إحداث الكثير من المشكلات للشفاه والتي من أبرزها الإصابة بالجفاف أو تشقق الشفتين، والروج الطبيعي له القدرة على أن يقوم بتغذية طبقة جلد الشفاه وترطيبها وهذا ما يضفي عليها الملمس الناعم والرطب والخالي من التشقق، من الممكن التحضير لتلك النوعية من الأرواج من خلال الاستعانة بالمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من لون صحي.

ملعقة من النشا.

بملعقة نشا طريقة إعداد روج الشفايف الطبيعي

من الممكن تحضيره بكل سهولة من خلال القيام بالتذويب للفازلين، ومن بعد إذابته نقوم بالإضافة لبقية المكونات مع التقليب المستمر للخليط حتى نجد أنه قد تجانس تماما ومن ثم يوضع الروج الطبيعي بوعاء ملائم ونضعه في الثلاجة، ومن ثم نحصل على القوام المناسب للروج والذي يسهل من تطبيقه، ومن الممكن أن يتم تطبيقه يوميا ولا يؤثر بالسلب على جلد الشفاه، حيث تعتبر التركيبة ليست فقط تركيبة بهدف التجميل بل تعد من التركيبات العلاجية للشفاه حال إصابتها بالتشقق أو الجفاف.