طريقة عمل كرات البسبوسة مثل المطاعم بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل كرات البسبوسة تعتبر من الحلويات التي يبحث عنها العديد من ربات البيوت حيث تعتبر كرات البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة في جميع انحاء العالم حيث يرغبون الكبار والصغار أيضا في تقديمها في العديد من المناسبات المختلفة، كما تعتبر كرات البسبوسة من الطرق الحديثة التي أصبح يتم عملها في المنزل، وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم طريقة عمل كرات البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير البسيطة، كما يجب أن نشير أن كرات البسبوسة تعتبر من الحلويات التي يمكنكم تقديمها في العديد من العزائم والمناسبات المختلفة أيضا، تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لتحضير كرات البسبوسة

يمكنكم تحضير كرات البسبوسة بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

نصف كوب من السمن البلدي .

مقدار من القشطة اللذيذة.

نصف كوب سكر.

كوب زبادي.

ربع كوب جوز هند.

2 كوب من السميد.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكسرات بندق ولوز.

مكونات تحضير الشربات ( كوب من الماء ، 2 كوب من السكر، عصر ليمون، فانيليا).

طريقة تحضير كرات البسبوسة

من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

مزيج السمن والسكر واللبن والقشدة وجوز الهند والسميد والبيكنج بودر.

تخلط جميع المكونات جيدا حتى تمتزج.

نقوم بدهن قوالب الكيك ثم نقوم بتقسيم الخليط على القوالب .

ضعي الخليط في الفرن على حرارة 180 درجة.

عندما يخرج من الفرن بعد أن يتحول إلى اللون الأحمر زينه باللوز والبندق.

ثم نضع الشربات عليها وهي ساخنة وها هي طريقة تحضير الشربات وفي وعاء عميق نسكب الماء والسكر ونتركهما يغليان مع عصير الليمون والفانيليا ثم نضع الشربات فوق صينية البسبوسة، ويتم تقديمها بجانب العديد من المشروبات بعد ذلك وبالهنا والشفا.

المقادير المطلوبة لتحضير كرات البسبوسة بطريقة أخري

سكر بودرة – نصف كوب

سميد – كوب

حليب – نصف كوب

زبدة – 50 غرام

قشدة – علبة

جوز الهند مبشور – بحسب الحاجة

طريقة تحضير كرات البسبوسة