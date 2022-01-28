نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما اللحم السورية والفراخ في البيت بأسرار تجعل الطعم خيالي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل شاورما اللحم السورية الذي تهتم به معظم السيدات من ربات البيوت داخل البلاد العربية، وذلك لطعمها المميز الشهي والمذاق الرائع، كما أيضا يحبها الكبار والصغار خاصة الأطفال عندما يشاهدونها في المطاعم ومحلات الساندوتشات، وفى هذا المقالة سوف نستعرض الخطوات والمكونات والمقادير الأصلية وطريقة تحضريها وطهيها كما في المطاعم وذلك بالتفصيل ومع كل سهولة وداخل البيت.

طريقة عمل شاورما اللحم السورية

تعتبر المكونات والمقادير أساس أي وصفة تخص جميع الأكلات داخل المطابخ حول العالم، وهى التي تميز الأكلات التي لها أكثر من وصفة باختلاف البلاد ولكن يبقى البلد الأصلي صاحب أو يشتهر بأكلة معينة هو الأساس في ضبط المقادير للحصول على الطعم الأصلي والمعروف، ولمعرفة المقادير الخاصة بطريقة عمل الشاورما اللحم السورية الأصلية، لذا يجب مراجعة الأتي جيدا:

واحد كيلو جرام من اللحم (لحم ضأن).

كمية كبيرة من عصير اليمون (تصل إلي نصف كوب).

ملعقتين من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من البهارت الخاصة بالشاورما ( متوفرة عند العطار).

( متوفرة عند العطار). عدد 1 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة من الملح (حسب الرغبة)لا ننسي أن نذكركم برابط طريقة عمل كباب الحلة.

طريقة التحضير الخاصة بالشاورما اللحم السورية بطريقة سهلة وسريعة

أولا يتم تجهيز اللحم الضأن وتقطيعه على شكل شرائح رفيعة (وذلك لضمان التسوية بشكل أسرع).

ثانيا يتم تتبيل شرائح اللحم مع نصف كمية التوابل من الملح والفلفل الأسود وأيضا البهارات الخاصة بالشاورما. ثالثا يتو وضع الخليط على وعاء مع حرارة متوسطة ويتم التقليب ، وتترك حتى تنضج، واليكم رابط طريقة عمل طاجن حنشان. رابعا يتم اضافة باقى المكونات على اللحم تباعا من الملح والفلفل الاسود وبهارات الشاورما والخل واخيرا عصير الليمون، ثم يتم التقليب حتى تصل الى النضج التام. خامسا واخيرا يتم رفع الخليط من على النار وتقدم الشاورما على طبق التقديم

طريقة التقديم الخاصة بالشاورما اللحم السورية مع الخبز السورى

من انسب طرق التقديم الخاصة طريقة بالشاورما اللحم السورية ان تقدم مع العيش او الخبز السورى المعروف والمميز، ويتم وضع كمية مناسبة داخل الخبز وعمل ساندوتشات ملفوفة كالمطاعم ويمكن ان يضاف عليها انوع الصوصات المختلفة وحسب الرغبة (كاتشاب او مايونيز او ثومية)، واليكم طريقة عمل الكرشة المحمرة.



يمكن ايضا ان تقدم فى طبق التقديم مع طبق منفضل لانواع الصوص المختلفة ومع العيش وتتناول مباشرة، ونذكركم برابط طريقة عمل الكفتة المشوية.

طريقة عمل شاورما الفراخ

يجب أولاً تحضير ملح، كمية الدجاج، زعتر، عصير ليمون، خل، دجاج ثم اتبع الخطوات التالية:

في البداية يجب القيام بغسل الدجاج جيدا بالملح والدقيق والتخلص من المياة الموجودة بالدجاج.

وضع شرائح الدجاج+ الملح+ ماء البصل+ الفلفل الأسود+ الليمون+ الخل في وعاء وتركهما لمدة 15 دقيقة.

إحضار طاسة بها زيت ووضعها على النار وبعد التأكد من سخونية الزيت نضع فيها الدجاج المتبل ونبدأ في التقليب.

بعد الشعور من قرب الدجاج على النضج ضع الزعتر واستمر في التقليب.

ى النهاية قد وصفلنا اليكم ايها الاعزاء الطريقة البسيطة والسهلة الخاصة بعمل شاورما اللحم السوريه الاصلية بالصور وكذلك المكونات والمقادير الخاصة بعمل الشاورما السورية مع التتبيلة وأيضا أسهل طريقة لتحضير الشاورما اللحم وبالتفصيل خطوة بخطوة واخيرا طرق التقديم المختلفة الخاصة بعمل الشاورما اللحم بالعيش السورى، وبالهناء والشفاء.