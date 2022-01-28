بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر سحر لمقاومة التجاعيد والترهلات والخطوط البيضاء في البشرة والجسم

بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر سحر لمقاومة التجاعيد والترهلات من أفضل الوصفات للتخلص من أعراض الشيب والتقدم في السن ومعالجة جميع مشاكل البشرة هي وصفة اللبان الدكر لإزالة التجاعيد، فمع مرور الزمن يبدأ الإنسان يشيب ويشيب معه كل شيء من بشرة وجسد وصحة، وكانت التجاعيد وخطوط الوجه الرفيعة أحد مظاهر الشيب التي تسعى المرأة في القضاء عليها فور ظهورها، كما أن وصفة اليوم ستساعدك في القضاء على حبوب الشباب والتخلص من البثور السوداء وبقع الوجه الداكنة.

فوائد اللبان الدكر لإزالة التجاعيد والبشرة

يعمل اللبان الدكر على القضاء على ندوب البشرة والبقع الداكنة التي تتركها الالتهابات أو العمليات الجراحية.

يقضي على حب الشباب وخطوط الوجه الرفيعة وكذلك التجاعيد وأي آثار للشيب.

مفيد جدًا للأظافر حيث أنه يقويها ويزيد من لمعانها.

يعالج جروح البشرة والخدوش كما أنه يسرع من عملية التئام هذه الجروح.

يخفف التورم الذي يسببه الالتهابات أو لغدة الحشرات أو غيرها ويزيد من سرعة شفائها.

يساعد في تنعيم البشرة وإزالة الجلد الميت عليها ويخلص البشرة من أي جلد زائد.

كريم اللبان الدكر والنشا للقضاء على الشيب