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عمر شويل - جدة بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر سحر لمقاومة التجاعيد والترهلات والخطوط البيضاء في البشرة والجسم - ثقفني
بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر سحر لمقاومة التجاعيد والترهلات من أفضل الوصفات للتخلص من أعراض الشيب والتقدم في السن ومعالجة جميع مشاكل البشرة هي وصفة اللبان الدكر لإزالة التجاعيد، فمع مرور الزمن يبدأ الإنسان يشيب ويشيب معه كل شيء من بشرة وجسد وصحة، وكانت التجاعيد وخطوط الوجه الرفيعة أحد مظاهر الشيب التي تسعى المرأة في القضاء عليها فور ظهورها، كما أن وصفة اليوم ستساعدك في القضاء على حبوب الشباب والتخلص من البثور السوداء وبقع الوجه الداكنة.
فوائد اللبان الدكر لإزالة التجاعيد والبشرة
- يعمل اللبان الدكر على القضاء على ندوب البشرة والبقع الداكنة التي تتركها الالتهابات أو العمليات الجراحية.
- يقضي على حب الشباب وخطوط الوجه الرفيعة وكذلك التجاعيد وأي آثار للشيب.
- مفيد جدًا للأظافر حيث أنه يقويها ويزيد من لمعانها.
- يعالج جروح البشرة والخدوش كما أنه يسرع من عملية التئام هذه الجروح.
- يخفف التورم الذي يسببه الالتهابات أو لغدة الحشرات أو غيرها ويزيد من سرعة شفائها.
- يساعد في تنعيم البشرة وإزالة الجلد الميت عليها ويخلص البشرة من أي جلد زائد.
كريم اللبان الدكر والنشا للقضاء على الشيب
- قومي بغسل حبات اللبان الدكر وانقعيه بداخل كوب كبير من الماء المغلي لمدة يوم كامل.
- قومي بتصفية الماء من حبيبات اللبان ثم أضيفي ماء زهر وارفعي الخليط على درجة حرارة نار هادئة.
- أضيفي ملعقة كبيرة من نشا الذرة إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى يتحول الخليط إلى كتل صغيرة من النشا.
- استمري في تقليب الخليط حتى يصبح قوامه ثقيل وكريمي ثم قومي برفعه من على النار واتركيه قليلًا حتى يبرد ويصبح قابل للاستخدام.
- قومي بإضافة ملعقة زيت جوز هند إلى الكريم وضعيه بداخل علبة صغيرة زجاجية وأغلقيها ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة أربعة عشر يومًا.
- بعد ذلك قومي بوضع الكريم على البشرة ودلكيها بحركات دائرية برفق حتى تتخلل أنسجة وخلايا الجلد لعدة دقائق.
- اتركيها على البشرة لمدة خمس دقائق حتى ربع ساعة وابدئي في غسل بشرتك بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لبشرتك.
- كرري الطريقة يوميًا لمدة أسبوع أو شهر بحسب النتائج التي حصلتي عليها.
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