وداعاً لفشل الكيك.. معلقة واحدة ضعيها على الكيك هتطلع معاكى هش وخفيفة زي القطن

وداعاً لفشل الكيك.. معلقة واحدة ضعيها على الكيك هتطلع معاكى هش وخفيفة يمكنك الآن معرفة طريقة تحضير الكيك الهش والطازج بمكونات بسيطة وبطرق مختلفة عن المعتاد، حيث أن بعض السيدات عند تحضيرها للكيك أحيانًا يهبط سطح الكيك أو يصبح معجن وغير قابل للتناول بسبب أخطاء بسيطة تقع بها عند التحضير، ويعتبر الكيك من أشهى الأكلات الحلوة التي نحبها جميعًا وخاصة الأطفال، فهي أكل خفيفة على المعدة كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاج إليها الجسم وتغذيه حيث أنها يدخل في تحضيرها الكثير من المكونات المفيدة.

طريقة عمل الكيك الهش في المنزل

مكونات الطريقة:-

أربعة أكواب صغيرة من الدقيق الأبيض.

ثلاثة أكواب صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

كوبان كبيران من الزبدة البلدي.

كوب صغير من الحليب كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من الملح.

كيس فانيلا.

بيضة واحدة كبيرة.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع كمية من السمنة أو الزبدة بداخل قالب الكيك ثم رشي كمية من الدقيق عليه.

انخلي كل من الدقيق والملح والبيكنج باودر جيدًا ثم ابدئي في وضع الزبدة والسكر في الخلاط الكهربائي أو المضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعمًا.

أضيفي البيض بالتدريج على الخليط ثم أضيفي الفانيلا وقلبيهم حتى يتجانسوا مع الخليط.

قومي بإضافة الدقيق والحليب إلى الخليط وقلبيهم بالمضرب حتى يذوبوا تمامًا في الخليط.

بعد ذلك أضيفي الحليب والدقيق المتبقي واخفقيهم جيدًا حتى يتجانسوا ويصبحوا خليط واحد.

قومي بصب الخليط داخل قالب الكيك المدهون وضعيه داخل الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اتركي القالب داخل الفرن لمدة خمس وأربعين دقيقة حتى تصبح الكيك ناضجة مع مراعاة عدم فتح باب الفرن حتى لا تهبط.

بعد أن ينضج قومي بإخراج القالب من الفرن وقطعيه إلى قطع صغيرة وابدئي في تقديمه بعد أن يبرد.

أسرار نجاح كيكة الفرن الهشة