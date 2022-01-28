نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ساندويتشات الجبنة الرومي المقلية سريعة التحضير ألذ وأسرع وجبة عشاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساندويتشات الجبنة الرومي المقلية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المكونات أو المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها ذات مذاق رائع ولذيذ وشهي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل شاندويتشات الجبنة الرومي المقلية.

مكونات ساندويتشات الجبنة الرومي المقلية

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة وهي كالتالي:

أربع أرغفة من الخبز البلدي أو الشامي.

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

ملعقتين كبار من الفلفل الرومي الألوان المقطع.

ملعقتين كبار من البصل المفروم.

عدد ثمانية شرائح من الجبن الرومي.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات الجبنة الرومي المقلية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بتشويح ملعقتي البصل في طاسة على النار حتي يذبل البصل ثم نضيف إليهم ملعقتي الفلفل الرومي والطماطم المقطع.

ونقلبهم مع بعضهم البعض على النار حتي يذبلوا قليلا ونضيف إليهم الملح حسب الرغبة.

ثم نقوم برفعهم من على النار ونوزعهم في الأرغفة بالتساوي.

ثم نقوم بوضع شريحتين من الجبنة الرومي في كل رغيف.

بعد ذلك نقوم بجلب طاسة وندهنها ببعض السمن ونقوم بتحمير الأرغفة من الجهتين.

ثم تكون الساندوتشات بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل وتناولها مع الساندوتشات مثل المايونيز والمستردة والباربكيو.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير