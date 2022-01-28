معجزة زيت الزيتون والزبادي كل ليلة حتى لو سنك فوق ال60 سنة هترجعك شباب استخدميها فورا

معجزة زيت الزيتون والزبادي كل ليلة حتى لو سنك فوق ال60 سنة إليكم طريقة تحضير خلطة زيت الزيتون والزبادي وفوائدها للشعر وهي خلطة تتبعها السيدات في دول الخليج العربي والمعروفات بالشعر الانسيابي الناعم والطويل، ففي فترات معينة يتعرض الشعر إلى التعب كما يتعب أي جزء في جسدنا ولمشاكل الشعر أسباب مختلفة تختلف بظروف المناخ وبالحالة المزاجية والصحية للمرأة، ولكن لكل مشكلة حل ولكل داء دواء ومعنا ستجدين دواء شعرك مهما كانت حجم المشاكل التي يعانيها وستحصلين على شعر صحي خالي من المشاكل.

طريقة تحضير خلطة زيت الزيتون والزبادي

مكونات الخلطة:-

ملعقة كبيرة من الصبار الفريش.

نصف كوب صغير من اللبن الزبادي.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط الزبادي والصبار وزيت الزيتون مع بعضهم في وعاء بلاستيكي صغير وقلبيه جيدًا حتى تختلط المكونات.

اغسلي شعرك أولًا وخلصيه من أي كريمات أو زيوت حتى يصبح نظيفًا تمامًا ثم قومي بفرد الخليط عليه وتدليكه وتوزيعه على الفروة.

اتركي الخلطة على شعرك لمدة ساعة كاملة مع تغطية رأسك بغطاء الرأس أو باروكة الشعر البلاستيكية أو بغطاء من النايون.

بعد ذلك اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو حتى لا تترسب الخلطة في فروة رأسك وتتسبب في ظهور القشرة مجددًا.

استخدمي الماسك مرة واحدة من كل أسبوع لمدة حوالي شهر أو أكثر للحصول على نتائج أكثر فعالية.

فوائد خليط زيت الزيتون والزبادي