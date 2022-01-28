طريقة عمل كرات اللوتس الذهبية | Lotus Truffles in JUST 10 minutes

تعتبر كرات اللوتس من الحلوى المميزة التي نقدمها بجانب كوب الشاي او فنجان القهوة؛ لما لها من مذاق متميز وتنوع وصفات تحضيرها، فهي تعتبر حلوى لذيذة يمكن تقديمها؛ لذا نقدم لكم طريقة عمل كرات اللوتس اللذيذة بأنواعها الجميلة بأسهل الطرق وأبسط المكونات الموجودة في كل بيت مصري، كما أنها تعتبر مطلب جميع الأطفال والأمهات لسهولة تحضيرها وطعمها الممتع اللذيذ.

طريقة عمل كرات اللوتس

المكونات

كوب من البسكويت.

مقدار كوب من اللبن البودرة.

ومقدار كوب من (السميد).

مقدار ملعقة صغيرة من الزبدة.

ومقدار كافي من بسكويت اللوتس للتزيين.

علبة من اللبن الطبيعي.

طريقة تحضير كرات اللوتس بالبسكويت

أولا نقوم بجلب مقلاة عميقة وواسعة ونضعها علي النار، ثم نقوم بإضافة كلا من اللبن والسميد.

ونقوم بتقليبه على النار حتى يظهر عليها اللون الأصفر، ثم نقوم بإضافة البسكويت المطحون مع ملعقة من الزبدة ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف اللبن الطبيعي، ونقوم بالتقليب حتى تتكون عجينه متماسكه جميله، وبعد ذلك نقوم بتشكيلها بالطريقة التي نريدها سواء كانت كرات أو أي شكل آخر.

وبعد الانتهاء من تشكيلها نقوم برصها في وعاء او طبق التقديم الخاص بنا، ثم نحضر القشطة و الكريمة ونضعها عليها، وهكذا أصبح لدينا أفضل كرات اللوتس بأبسط الطرق وأسهل المقادير الموجودة في جميع منازلنا.

كرات اللوتس بثلاث مكونات

المكونات

مقدار نص كوب من الشعرية.

مقدار نصف كوب من اللبن البودر.

عدد اثنين من الجبنة الكيرين اللذيذة.

عدد اثنين ملعقة من الكريمة ( كبيرة).

مقدار ربع كوب من اللبن السائل.

كرات اللوتس بالشعيريه

أولا نقوم بإحضار الشعرية ونقوم بطحنها جيدا ونقوم بوضعها على النار مع الزبد، ونبدأ في تحميرها.

ثم نقوم بإضافة الحليب البودر، ونقلبها حتي نحصل علي لونها الذهبي الجميل، ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الكريمة واللبن السائل.

ونقوم بضرب المكونات بشكل جيد في الخلاط، وبعد ذلك نضع المزيج علي الشعريه ونقوم بتقليبه جيدا.

حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة بشكل مقبول، ثم نقوم بتشكيل العجين بالطريقة التي تناسبنا سواء كانت كرات أو أي شكل آخر.

ونرصصها في الأطباق التقديم، ونزينها بالكريمة، وهكذا أصبح لدينا أفضل طبق كرات لوتس بالشعرية بأبسط الطرق وأسهل المقادير الموجودة في المنزل.

وفي النهاية أردنا أن نقدم لكم مجموعة من الطرق لعمل كرات اللوتس اللذيذة في المنزل، والتي تعتبر مطلب كل من فيه سواء كانت كبير او صغير.