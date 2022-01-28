طريقة عمل سلطة الطحينة البيضاء مثل الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة

يجب أن نشير في البداية أن الطحينة البيضاء تعتبر من الأشياء الضرورية التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية والتي من الواجب أن يتم توفرها في كل منزل حيث يتم تقديم الطحينة بجانب العديد من الأطعمة المختلفة خصوصاً بجانب المشويات التي يفضلها العديد من الأشخاص ويحبها جميع الكبار والصغار أيضا بالإضافة إلى أنها تعتبر من السلطات المغذية لأنها تحتوي على السمسم المطحون، كما أنها تدخل في العديد من الوصفات المتعددة والمختلفة وتدخل ايضا في تتبيل العديد من الوجبات الأساسية ولا تستغني عنها جميع ربات البيوت عند تحضير كافة أنواع الأطعمة المختلفة خصوصا المشويات وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم طريقة عمل الطحينة بجميع النكهات بكل سهولة في المنزل بمختلف واسهل الطرق الممكنة تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة سلطة لتحضير الطحينة البيضاء

يمكنكم عمل الطحينة البيضاء بكل سهولة في البيت من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

بصلتان مقطعتان إلى أرباع.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار البودرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الطحينة.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

خمسة فصوص من الثوم الكبيرة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ثمرات من الطماطم متوسطة الحجم المقطعة إلى أرباع.

طريقة تحضير سلطة الطحينة البيضاء

يمكنكم تحضير الطحينة البيضاء من خلال الخطوات الآتية: