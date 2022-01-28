اقوي من البوتوكس.. بذور الكتان والنشا معجزة لتبيض وشد البشرة وإزالة الترهلات والتجاعيد خلال 3 أيام فقط

التجاعيد التي تظهر في الوجه من أبرز المشاكل التي لا تحب السيدة ظهورها لأنها تعني زيادة العمر وتقدمه وهذه من الأشياء التي ليس من الجيد اشعر بها لذلك لابد من محاولة التخلص من هذه التجاعيد باستخدام كافة الطرق التي يمكن استعمالها في تبيض البشرة والتخلص من هذه تجاعيد هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من التجاعيد التي تظهر في البشرة بشكل دوري وهذه الطرق تساعد على التخلص من التجاعيد والبقع الداكنة الموجودة في بشرة كما أنها تساعد على تفتيح البشرة بشكل عميق من خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الطرق التي تساعد في التخلص من الكثير من مشاكل البشرة وهذه الطريقة هي طريقة بذور الكتان والنشا ‏وهي أحد أبرز الطرق المستخدمة في علاج ‏المشاكل التي تؤثر على البشرة من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد خلطة النشا وبذور الكتان وسنتحدث أيضا عن طريقة إعداد هذه الخليط.

‏مكونات إعداد خليط النشا وبذور الكتان

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ما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط النشا و بذور الكتان ‏انه يحتاج إلى العديد من المكونات الأخرى من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:

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ملعقة من عصير الليمون.

حبة متوسطة مهروسة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الذرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من بذور الكتان.

ملعقة من الأرز الأبيض المسلوق.

كوب كبير من الماء.

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خلطة بذور الكتان والنشا

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الخليط وطريقة استخدامه على البشرة وهذه الطريقة هي:

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