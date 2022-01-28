نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أن أحدث ضجة.. الماسك الكوري العجيب لتفتيح البشرة وتصفيتها بشكل مذهل وبمكونات بسيطة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أثارت المنتجات الكورية ضجه في مجال الصحة والجمال والاهتمام بالبشرة التي تقضي علي التصبغات وتفتح ل10 درجات، وبما أن تبحث جميع الفتيات عليها لشرائها بأسعار باهظة، سنقدم لكي طرق وخلطات تصنعيها بيدك ، وكيف تحضير الماسك الكوري العجيب في منزلك وبنتائج فعالة في تفتيح البشرة والجسم وبمكونات طبيعية.

الماسك الكوري العجيب

مكونات الماسك

معلقة كبيرة من الشاي الأخضر.

معلقه من الشوفان المطحون.

معلقه من الحليب.

كبسوله فيتامين e .

ملعقة من بذور الكتان المنقوعة في ماء.

طريقه التحضير

نضع الشاي الأخضر في كوب صغير من الماء ويرفع على نار هادئة حتى يغلي ، ونتركه يبرد.

نقوم بوضع الشوفان والحليب و كبسول الفيتامين e ونقلبهم جيدا حتي يكون قوامها كريمي متماسك.

نضع الخليط على بشره نظيفة تماما ونتركه لمده خمس دقائق ثم نقوم بفرك الماسك ونتركه حتى يجف ويتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ماسك التفتيح الفوري

كل ما تحتاجينه هو الماسك السحري لتفتيح البشرة من اول مرة فقط اتبع الاتي:

المكونات

معلقه صغيره من دقيق الارز.

ومعلقه صغيره من الكركم.

2 معلقه صغيره من اللبن.

طريقه التحضير

نخلط جميع المكونات في وعاء صغير.

بعد ذلك نفرد الماسك على البشرة جيدا.

يترك بعد ذلك لمده عشر دقائق ثم نقوم بغسل الوجه بالماء وتكرر هذه الوصفة مره أسبوعيا.

ماسك تفتيح البشرة من اول مرة بالنشا

المكونات

اربع معالق كبيره نشا.

٨ معالق كبيره ماء ورد.

ملعقة كبيره من اللبن البودر.

ومعلقه كبيره من عصير الليمون.

معلقة كبيره من السكر

طريقه التحضير

أولا نخلط النشا مع ماء الورد ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضيف السكر الى الخليط مع التقليب جيدا.

ثم قومي بعد ذلك بوضع الخليط على نار هادئة مع التحريك باستمرار حتى يتماسك.

بعد ذلك نضيف له عصير الليمون بعد ان يتم تبريده مزاجهم جيدا.

قومي بعد ذلك بوضعه على وجهك بعد غسله جيدا بالماء قبل النوم.

بعد ذلك في الصباح قومي بغسل وجهك جيدا بالماء وستلاحظين الفرق.

وفي الختام قد نكون وضحنا لك طريقه عمل الماسك الكوري العجيب، المكونات متوفرة لديك في منزلك بطريقه سهله و باقل وقت ممكن وبدون تكاليف، لكي تملكين بشره صافيه وخاليه من أي عيوب قومي بتطبيق احدى الطرق التي تفضلينها لتحصلي على نتائج فعاله لتفتيح بشرتك بطريقه سحريه وعجيبة.