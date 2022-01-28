نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليد كالأميرات.. تبييض اليدين في دقيقة من اول استعمال وتفتيح عقل الأصابع ستبهرك النتيجة الفورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اذا كنت تعانين من اسمرار اليدين، طيب يمكن كبير اعادة لونها بطرق و خلطات سريعة وسهله او مكونات طبيعية لتبيض اليدين في دقيقة، ولكي تحصلي على هذه الوصفات والخلطات قومي باتباع هذا المقال لتحصلي على ايدي ناعمه وخالية من الشوائب والاسمرار، ولد حافظي على جمال يديك بأسهل الطرق.

تبييض اليدين في دقيقة

تبحث العديد من النساء دوما على وصفات سحرية لتبيض اليدين بياض ناصع بسرعة، للتخلص من اثار الصبغات التى فى اليدين بسبب اعمل المنزل و الشمس و غيرها، لذلك سنقدم لك بعض الوصفات الطبيعية لتبييض يديك في المنزل في عدة دقائق بدون مجهود.

خلطات تبييض اليدين سريعاً في المنزل

المكونات

معلقه من النشا.

2 معلقه من عصير الليمون.

طريقه التحضير

قومي بخلط عصير الليمون مع النشا حتى يصبح مزيج سائل.

ثم ضعي الخليط على يديك واتركيه لمدة ربع ساعة.

ثم قومي بشطف في يدك بالماء.

خلطة لتبيض اليدين في نصف ساعة

المكونات

معلقه خميرة.

معلقه نشا.

ربع كوب لبن.

طريقه التحضير

قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها لتحصلي على خليط متماسك.

ضعي الخليط على يديك واتركيه لمده تتراوح ما بين ال 20 الى 30 دقيقة.

ثم قومي بشطف يدك جيدا بالماء وترطيبها بكريم الترطيب المفضل.

أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة

المكونات

معلقتين شوفان.

معلقتين عصير ليمون.

معلقة من النشا.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات مع بعضهم جيداً.

ضعي الخليط على يدك وافركيه لتتخلصي من الخلايا الميتة.

اتركيه على يدك لمدة تتراوح ما بين ال 20 الى 30 دقيقة.

قومي بترطيب يدك بعد شطفها من الخليط بالماء.

خلطة لتبيض اليدين وشدها

المكونات

معلقة من جيل الصبار.

معلقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

نخلط المكونين من بعضهم البعض ثم نفرك بهم اليدين جيداً.

قومي بوضعه في اخر الليل حتى تنتظر طوال الليل او يترك لمده 40 دقيقة.

ثم قومي بغسل اليدين بالماء البارد.

مع هذه الوصفات التي قدمناها لك سيدتي يمكنك ان تواجهه مشكله اسمرار اليدين بكل سهوله خذ مكونات بسيطة، يمكنك ان تختاري الطريقة المفضلة لديك لتبييض اليدين في دقيقة، بإمكانك صنع هذه الوصفات في المنزل لتعطيك نتائج ممتازة وتحصلين على يدين بلون افتح وأبيض وأكثر جاذبية والجمال.