السابلية الفاخر بالمربي والشوكولاتة بأسهل طريقة وألذ طعم

يعتبر السابلية الفاخر ، من أصناف الحلويات الشهية والمعروفة في المطبخ الفرنسي، والتي انتقلت بشكل كبير إلي مختلف أنحاء العالم، وتتعدد طرق تحضيرها بأشكال وحشوات متنوعة، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة وتقديمها للضيوف في جميع المناسبات، فهي من حلويات العيد المعروفة في الوطن العربي، والتي يعشق تناولها الكثير من الناس لمذاقها الرائع والمتميز، حيث تكون عادة على شكل قطع صغيرة من البسكويت، يتم إعدادها بقوالب مخصصه لها، ولصق قطع البسكويت ببعضها بواسطة المربي أو الشوكولاتة، ونقدم لك سيدتي من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل السابلية الفاخر بأسهل طريقة وأبسط مكونات.

مكونات عمل السابلية الفاخر

سوف نتعرف من هنا علي مقادير هذا البسكويت اللذيذ وهي كالتالي:-

2 كوب وخمس ملاعق من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبده غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من السكر البودرة الناعم.

بيضة واحده بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للتزيين:-

مربي.

شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير السابلية الفاخر في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في العجان الكهربائي، نضع الزبدة والسكر ونخفق على سرعة عالية، لنحصل على قوام فاتح وكريمي. ثم نضيف البيض والفانيليا ونخفق جيداً، حتى يندمج مع الخليط تماماً، ثم نضيف الدقيق ونقلب جيداً بدون عجن. بعد ذلك تغطي العجينة بكيس بلاستك وتترك في الثلاجة لمدة ساعة، إذا كان الجو حار ليسهل فردها بعد ذلك نفردها بين ورقتين من الزبدة. ثم تقطع دوائر أو أشكال حسب الرغبة بواسطة القطاعات، وترص في صينية بها ورق زبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية لتجنب الالتصاق. بعد ذلك تخبز في فرن ساخن مسبقاً، على درجة حرارة 160 مئوية، في رف أوسط لمدة 10 دقائق مع المتابعة. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي خفيف من تحت، تخرج وتترك لتبرد تماماً ثم تزين بالمربي والشوكولاتة. ثم نضع القليل من المربي على قطعة من السابلية، ثم نضع القطعة الثانية من السابلية، ونكمل بنفس الطريقة بالشوكولاتة وتوضع في طبق التقديم، وتقدم بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح البسكويت

من هنا سوف نذكر لكم بعض أسرار نجاح الوصفة وهي كالاتي:-