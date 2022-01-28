وداعاً للشعر الأبيض.. التخلص من الشيب بخلطة الزيوت السحرية لتقوية البصيلات ستعيد الشعر أسود فاحم

التخلص من الشيب، من المشكلات العصرية حيث يتغير لون الشعر مع تقدم العمر للأفراد وبنا أن جلد الإنسان يحتوى على خلايا صبغية تحافظ على لون الشعر، وبمجرد فقدان هذه الخلايا يقوم تغيير لون الشعر للأبيض، وهي يمكن حدوثها في وقت من العمر ليس لكبار السن فقط، لذلك يعانى جميع الأفراد هذه المشكلة سواء رجال أو نساء وتسبب لهم القلق، وبذلك يلجؤون لوصفات ومستحضرات علاج الشيب منها ويمكننا التعرف عليها.

التخلص من الشيب

قد يسبب العامل النفسي كالحالات الانفعالية مثل الخوف، وكذلك نقص الفيتامينات وسوء التغذية يظهر الشيب وتحتاجي لإخفاء الشعر الأبيض، ولأن يهمنا مظهرك العام سنقدم لكي افضل طرق للتخلص من الشيب نهائياً بمكونات طبيعية.

خلطة جوز الهند للتخلص نهائيا من شيب الشعر

قومي بغلي القليل من أوراق الكاري مع زيت جوز الهند عدة دقائق.

وعندما يتحول لونها إلى اللون الأسود.

ثم قومي بإخراج أوراق الكاري من الخليط بعد أن يبرد.

ضعي الزيت على الشعر أكثر من مرة، ويفضل قبل النوم.

ثم اغسلي شعرك بشامبو الأعشاب.

التخلص من شيب الشعر بالأعشاب.

قم بتناول معلقة كبيرة من بذور السمسم الأسود مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا.

شرب عصير عشبة القمح يومياً، او يمكن إضافته في حسائك أو العصائر.

خلطة الشاي الأسود والمرمرية والقرنفل لعلاج علاج الشيب المبكر

أولاً قومي بغلي كل من الأعشاب ( الشاي الأسود، والمرمرية، القرنفل) كل نبات على حده.

وبعد أن يبرد مل نبات قومي بتصفية كل نبات على الاخر في وعاء زجاج.

ثم ضيفي عليها الحنة الطبيعية ونخلطهم جيداً حتى يصبح جاف أو صلب، ثم ضيفي عليه ماء فاتر واتركيه ربع ساعة.

بعد غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو، ضعي الخليط على كل خصلة من شعرك حتى يصل لفروة الشعر.

واتركيه عليه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم قومي بغسلة جيداً بالماء والشامبو.

لا تكتفي بوضعه مرة واحده بل كرريه ٣ مرات على الأقل في الأسبوع.

وفي النهاية قد نكون وفرنا لكم طرق ووصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر نهائياً، يمكنك أيضاً استخدام بعض منتجات الشعر التي تساعد على تقليل شيب الشعر بشكل مؤقت لأنها ليس لها عمر حيث يعود الشعر للونه الأبيض لمجرد غسل الشعر باستمرار بالماء.