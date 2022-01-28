نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز الصاج السوري الطري على أصوله لألذ ساندويتش شاورما أو بطاطس والتكات السحرية لنجاحه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح خبز الصاج السوري من أكثر أنواع الأرغفة المنتشرة في العالم الوطني مؤخراً، نظراً لأن الجميع يحبه مع مختلف الأطعمة خاصة ارتباطها الشائع بالشاورما، فقد يكسبها مذاقاً متنوعاً ولذيذً، وبما أنه ألقي شعبية كبيرة في استخدامه في المحالات والمطاعم والعزومُات، لذلك سنقدم لكِ طرق إعداد الخبز السوري في المنزل بكل سهولة وبمكونات متوفرة بمطبخك.

خبز الصاج السوري

يعتبر عيش الصاج السوري من الوجبات الشهية والخفيفة على المعدة وسهلة التحضير والتي يمكن تناولها مع العديد من الأطعمة، لذلك سنقدم طرق عمل عيش الصاج السوري.

طرق عمل خبز التورتيلا في المنزل

هناك عدة طرق خبز الشاورما في المنزل بسهولة نعرض منها:

الطريقة الأولى

مقادير خبز الصاج:

رشة سكر.

معلقة خميرة.

2 كوب دقيق.

معلقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير:

بعد نخل الدقيق نضيف له ملح وخميرة والسكر.

ثم بعد ذلك قومي بوضع الماء تدريجاً، ونعجنهم جيداً حتى يصبح متماسك.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة لكرات كبيرة متساوية، وندهنها بالزيت ونتركها لترتاح لمدة 3 ساعات مغطاه بكيس بلاستيك.

ثم نحضر المقلاة وندهنها بنقطة من الزيت، وبعد فرد كرة من العجين لتصبح بحجم المقلاة نضعها فيها.

ونتركها قليلاً حتى تنضج على الوجهين، ونحشوه بالمحبب لكِ .

الطريقة الثانية

المقادير:

3 كوب وربع من الدقيق.

1 معلقة صغيرة بكينج باودر.

رشة ملح.

1 معلقة كبيرة خميرة فورية.

3 معالق صغيرة سكر.

نصف كوب لبن دافئ.

4/3 كوب ماء دافئ.

نصف كوب زيت.

طريقة التحضير:

قومي بمزج جميع المكونات الجافة ببعضها، ثم نضيف الزيت مع التقليب المستمر حتى الاختلاط.

بعد ذلك نضيف اللبن مع استمرارية التقليب لتجانسهم جيداً.

ثم بعد ذلك نعجنهم بالماء الدافئة ولمدة 10 دقائق كاملة حتى تحصلي على عجينه ناعمة.

بعد ذلك نغطي العجينة لمدة نصف ساعة لتخمر وتزيد.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعها وتكويرها بكرات بأحجام متساوية.

ثم نرش السطح الذي سنفرد عليه العجين بالدقيق، ونستمر في الفرد حتى تصبح رقيقة.

بعد ذلك نضعها على طاسة ساخنة، ونقلبها حتى تصبح لونها ذهبي وبذلك تكون نضجت.

ثم قومي بحشوها بالشاورما الدجاج او الحم اللذيذة بما تريدين وقومي بلف الخبز وتركه قليلا على النار ونخرجها ونقدمها مع قليل من المخللات وبالهنا والشفا.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكِ أسرع وأسهل طرق لعمل خبز الصاج السوري في المنزل وبدون مجهودات ولذيذ ومضموناً لأسرتك وأطفالك بدلاً من شرائه من المطاعم أو الشارع حفاظاً على صحتك وصحة أولادك من الاضرار التي تسببها اطعمة الشارع المختلفة، ولماذا تشترين اطعمة من الخارج إذا كان بإمكانك صنعها في منزلك بكل سهوله وبساطة وتصبح مثل التي تشتهيها.