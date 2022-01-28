حلي ليالي لبنان السريعة اعمليها بدون فرن في 10 دقايق

حلي ليالى لبنان السريعة، ليالى لبنان هى من أشهر الحلويات عبرة عن طبق حلو من المطبخ اللبنانى، يحضر خاصة في شهر رمضان المبارك وكذلك في المناسبات وهى من الحلويات الإقتصادية ولا تتطلب وقت لإعدادها.كما أن المكونات المستخدمة في تحضيرها موجودة في كل بيت، وفى هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة إعداد هذه الحلوى المميزة.

مقادير تحضير ليالى لبنان بالفستق:

٦ كؤوس من الحليب.

كأس من دقيق السميد الناعم.

نصف كأس من السكر.

نصف كأس من الفستق الحلبي.

مكسرات.

قشطة.

جوز الهند.

قطر.

ربع كأس من ماء الزهر.

خطوات تحضير ليالي لبنان:

نضع السميد والحليب والسكر في إناء على النار حتى يغلى مع التحريك بشكل مستمر. ثم نضيف ماء الزهر ونقوم بتحريك مع الخليط السميد جيدا. ثم في طبق تقديم ليالى لبنان واسع نسكب ثلث الخليط مايعادل واحد سنتيم. وبعد ذلك نضيف الفستق الحلبي لباقي خليط ليالى لبنان. ثم نوزع باقي الخليط في طبق التقديم. وبالتالى نضع ليالى لبنان في الثلاجة لثلاث ساعات. ثم نوزع طبقة خفيفة من القشطة على وجه طبق ليالى لبنان. نزين طبق ليالى لبنان بالمكسرات. يتم تقديم طبق ليالى لبنان مع العسل أو القطر.

مقادير تحضير ليالى لبنان بالكريمة:

٧ كؤوس من الحليب.

كأس من السميد الناعم.

نصف كأس من ماء الزهر البرتقال.

ملعقة صغيرة من المستكة.

كأس حليب.

٢ علبة من الكريمة.

٢ حبات بيض.

نصف كأس من الفستق.

نصف كأس من الصنوبر.

نصف كأس من اللوز المنقوع.

خطوات تحضير ليالى لبنان: