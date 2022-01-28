جربيها بنفسك.. طريقة عمل البطاطس المحمرة كنتاكي بالتكات السرية مقرمشة وطرية ولذيذة من الداخل

طريقة عمل البطاطس المحمرة كنتاكي من طرق البطاطس التي تجعلنا نود الذهاب دائماً إلي كنتاكي هي البطاطس الشهية التي يقدمها بجانب الوجبات، ومن الممكن أن نذهب فقط لطلب البطاطس وذلك لطعمها المميز والشهي، ولكن من الممكن أن نقوم بتحمير البطاطس بنفس طريقة كنتاكي بالمنزل بسهولة وبتجنب التكلفة العالية.

طريقة عمل البطاطس المحمرة كنتاكي

تشتهر مطاعم كنتاكي و المطاعم الكبيرة بتقديم طبق البطاطس المحمرة كأول و اهم المقبلات في المطعم لذلك نعرض الطريقة الاصلية لعمل بطاطس كنتاكي.

المكونات

اثنين من حبات البطاطس.

ربع كوب من الخل.

زيت للقلي.

كوب مياه المغلية.

كمية قليلة ملح.

طريقة التحضير

نقوم بتقشير البطاطس وغسلها، ونقطعها إلى أصابع متوسطة الحجم.

بعد ذلك نضع في إناء مياه وملح ونضعه على النار حتى الغليان.

ثم بعد ذلك نضيف ربع كوب الخل.

بعد ذلك ننزل البطاطس في المياه المغلية خمس دقائق ثم نرفعها من النار ونتركها في مصفاة.

ثم نضع إناء على النار ونضع الزيت ونتركه حتى يسخن.

بعد ذلك ننزل البطاطس في الزيت ونتركها لتصل للون الذهبي.

ثم نخرج البطاطس ونضعها على المنشفة الورقية، حتى تصفي الزيت الزائد.

بعد ذلك تقدم ساخنة ويفضل وضع كاتشب ومايونيز بجانبها.

طريقة البطاطس المقرمشة

المكونات

اثنين من حبات البطاطس كبيرة الحجم، وبيضة.

اثنين كوب ماء.

معلقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، والبكينج بودر.

اثنين معلقة من الخل، ومن النشا.

نصف كوب دقيق.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً، وتقطيعها إلى أصابع رفيعة الحجم.

بعد ذلك نضع الماء في إناء على النار ونتركها حتى الغليان ثم نضيف الخل.

نقوم بتنزيل البطاطس في المياه المغلية ونتركها لمدة 3 دقائق، ثم نرفعها من على النار ونصفيها من الماء.

بعد ذلك نقوم بخفق بيضة وننزل بها البطاطس، وبعدها ننزل البطاطس في مقلاة الزيت الساخن على النار.

عندما تتحمر نزيلها من الزيت ونضعها على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد.

في الختام طريقة عمل البطاطس المحمرة كنتاكي قدمناها بأكثر من طريقة، حتى نساعدك بالقيام بها في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى كنتاكي لتناولها، وحتى تستطيعي إسعاد أطفالك بوصفات يحبونها وخاصة البطاطس التي تعتبر من الوجبات المحببة جداً للأطفال، كما أنه من الممكن إضافتها في اللانش بوكس للأطفال في المدارس.