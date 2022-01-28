نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ألذ كيكة جزر هشة بنكهات جديدة جربوها في المقال التالي
تعتبر كيكة الجزر من أشهر الكيكات التي انتشرت في البلاد سواء الغرب أو الشرق، فبالرغم من أنها أصلها أمريكي، إلا أنها أصبحت ذات طعم مميز أكثر بدخول الطعم الشرقي عليها، ومدها بكثير من النكهات مثل القرفة والزنجبيل، وكذلك المكسرات مثل عين الجمل التي زادت من جمالها ورائحتها، كما أنها مميزة ومحبوبة لدى الأطفال لاحتوائها علي كريمة لذيذة، مكونة من سكر بودر وزبدة، أو من الممكن الاستغناء وعمل صوص عبارة عن حليب مكثف وجبنة كريمي ، لذلك تحرص معظم الأسر علي عملها ولذلك لافادتها وطعمها المميزة، كما أن مكوناتها موجودة نستطيع الآن الإطلاع عليها وعملها دون الحاجة إلى مجهود كبير يذكر.
مقادير كيكة الجزر
نوضح لكم مكونات كيكة الجزر بالتفصيل ستكون كالتالي:
- اربع بيضات
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة
- واحد كوب من السكر
- كوبان من الدقيق
- ثلاث اربع كوب من الزيت
- كوبان من الجزر المبشور
- ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
- نصف باكو من البيكنج بودر
- البهارات عبارة عن
- ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب مع قرنفل مطحون
- ملعقة صغيرة قرفة
- ربع ملعقة صغيرة جنزبيل
- ممكن إضافة مكسرات
- عين جمل وزبيب بشرط تعفيره بالدقيق
طريقة تحضير كيكة الجزر
سيتم تحضير كيك الجزر بالخطوات التالية:
- نحضر المبشرة أو الآلة الموجودة في جهاز الكبة لو موجودة نقوم بببشر الجزر رفيع.
- حيث نقوم بضرب البيض بالمضرب الكهربائي أو يمكن ضربه في العجان جيداً مع إضافة الفانيليا.
- نضيف السكر بالتدريج حتي تمام الذوبان، حتى يتغير لونها للابيض و قوام كريمي.
- ننزل بالزيت مع التقليب ببطئ حتي لا يهبط خليط البيض،
- نقلب الجزر مع خليط البيض. من
- ننخل المكونات الجافة (الدقيق والبيكنج بودر والبهارات القرفة والزنجبيل والقرنفل جوزة الطيب.
- ننزل بالمكونات الجافة علي خليط البيض والجزر.
- إذا رغبت بوضع مكسرات كزبيب والجوز يجب تعفيرها برشة الدقيق من الموجودة في المقادير.
قوام هذه الكيكة بيكون اتقل من الكيكات الأخري.
- نخبز الكيك علي درجة حرارة ١٨٠ تستغرق ٤٥ دقيقة فى في فرن مسبق التسخين، بعد الخروج من الفرن نترك الكيكة لتبرد ثم نزينها.
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