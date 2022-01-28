طريقة عمل ألذ كيكة جزر هشة بنكهات جديدة جربوها

تعتبر كيكة الجزر من أشهر الكيكات التي انتشرت في البلاد سواء الغرب أو الشرق، فبالرغم من أنها أصلها أمريكي، إلا أنها أصبحت ذات طعم مميز أكثر بدخول الطعم الشرقي عليها، ومدها بكثير من النكهات مثل القرفة والزنجبيل، وكذلك المكسرات مثل عين الجمل التي زادت من جمالها ورائحتها، كما أنها مميزة ومحبوبة لدى الأطفال لاحتوائها علي كريمة لذيذة، مكونة من سكر بودر وزبدة، أو من الممكن الاستغناء وعمل صوص عبارة عن حليب مكثف وجبنة كريمي ، لذلك تحرص معظم الأسر علي عملها ولذلك لافادتها وطعمها المميزة، كما أن مكوناتها موجودة نستطيع الآن الإطلاع عليها وعملها دون الحاجة إلى مجهود كبير يذكر.

مقادير كيكة الجزر

نوضح لكم مكونات كيكة الجزر بالتفصيل ستكون كالتالي:

اربع بيضات

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

واحد كوب من السكر

كوبان من الدقيق

ثلاث اربع كوب من الزيت

كوبان من الجزر المبشور

ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

نصف باكو من البيكنج بودر

البهارات عبارة عن

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب مع قرنفل مطحون

ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة صغيرة جنزبيل

ممكن إضافة مكسرات

عين جمل وزبيب بشرط تعفيره بالدقيق

طريقة تحضير كيكة الجزر

سيتم تحضير كيك الجزر بالخطوات التالية: