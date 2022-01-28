فطيرة البطاطس بالجبن بالفرن بطريقة سهلة وبعجينة قطنية وبمذاق روعة

فطيرة البطاطس بالجبن بالفرن ، من ألذ وأشهى المعجنات والمخبوزات والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، واشتهرت بكثرة في الوطن العربي، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها الرائع والمميز الذي لا يوصف، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة البطاطس بالجبن بالفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة البطاطس بالجبن بالفرن

تتكون فطيرة البطاطس بالجبن بالفرن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب ونصف من الحليب الدافئ (300 مل).

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

بيضة.

50 جم زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة من الملح.

5 أكواب دقيق (600 جم).

مقادير الحشوة

2 حبة بطاطس مسلوق.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

ملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

50 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

مقادير الوجه

صفار بيضة.

سمسم.

حبة البركة.

رشة بقدونس مفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة البطاطس بالجبن بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر والحليب الدافئ والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف البيضة والزبدة المذابة ونقلب جيدا.

ثم نضيف نصف كمية الدقيق والملح ونقلب جيداً بسباتولا.

بعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونقلب جيدا حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة، ثم نغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة 40 دقيقة تقريباً.

ثم نحضر الحشوة، نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه البطاطس المسلوقة الساخنة، ثم نهرسها جيدا.

بعد ذلك نضيف إليها الزيت والملح والبابريكا والفلفل الأسود والنعناع المجفف، ثم نخلطهم جيدا ونضع الوعاء جانبا لحين تحضير الفطيرة.

بعد ذلك نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كرتين متساويتين في الحجم، ثم نفرد كل كرة بالشوبك بقطر 34 سم.

ثم نحضر صينية دائرية مقاس 34 سم وندهنها بالزبدة، ثم نضع في الصينية الفطيرة الأول، ثم نوزع فوقها حشوة البطاطس ونساويها جيداً، ثم نوزع فوقها جبنة موزاريلا مبشورة.

ثم نضع فوقها الفطيرة الثانية ونضغط على الأطراف إلى الأسفل لكي نغلق الفطيرة.

بعد ذلك ندهن وجه الفطيرة بصفار البيضة.

ثم نحضر كوب ونضغط به على منتصف الفطيرة، ثم نزين الفطيرة بالأصابع لتصبح على شكل مثلثات.

ثم نوزع عليها حبة البركة والسمسم وبقدونس مفروم ناعم.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 30 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم فطيرة البطاطس بالجبن بالفرن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

ربع كوب من السكر البني.

ثلثان كوب من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر البني والكاتشب والخل والعسل الأسود والملح والثوم البودرة والمستردة البودرة والبابريكا والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع فطيرة البطاطس بالجبن بالفرن. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو إلا ربع طماطم مقطع مكعبات كبيرة.

فلفل أسود.

ربع كوب من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة من الثوم البودرة.

ملح .

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير