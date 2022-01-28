بكوبين من الحليب تتمكني من عمل أكثر من 20 قطعة جبنة كيري تعرفي على الطريقة بتكاتها وحركاتها

جبنة كيري في البيت يحبها الجميع، وهذا بسبب ما تحمله الجبنة من طعم مميز، وهذا ما جعل الكثير من الناس تبحث عن طريقة عمل الجبنة الكيري، ولقد كان الجبنة الكبري العديد من الفوائد المميزة، ويحب الناس وجبات الجبنة الكيري على الإفطار، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

جبنة كيري في البيت

بسبب سهولة عمل الجبنة الكيري في البيت علينا أن نعرف أن مكونات عمل الجبنة الكيري سهلة للغاية، وفي حالة أن كنت ترغب في جلب تلك المكونات ستجدها في منتهي السهولة عند أي متجر من متاجر بيع التجزئة، وتتمثل تلك مكونات عمل الجبنة الكيري في النقاط التالية:

مكنات عمل الجبنة الكيري في البيت

2 كوب (500 مل) حليب كامل الدسم.

2 كوب (500 مل) كريمة طبخ.

3 ملاعق كبيرة (45 مل) عصير ليمون أو خل أبيض.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل الجبنة الكيري في البيت

أن طريقة عمل الجبنة الكيري سهلة للغاية ولا تأخذ الكثير من الخطوات، ومن أجل هذا فهي تحتوي على العديد من التفاصيل الرائعة، والمميزة للغاية، وفوائد الجبنة الكيري كبيرة فهي تحتوي على الكالسيوم، ولذيذة للغاية، وبها الكثير من المواد الصحية التي تحب الأطفال، وإن خطوات تحضير الجبنة الكيري سهلة للغاية، وتتمثل في النقاط التالية: