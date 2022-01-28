عاوزه تخسي مش عارفة تعالى أقولك على الطريقة… طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة للدايت هيسد نفسك عن الأكل

طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة، إذا كنت تتبع نظام غذائي وتقوم بتطبيق حمية غذائية للتخلص من الوزن الزائد أو حتي لتحافظ على وزنك الصحي من أفضل الأكلات التي يمكنك تناولها هي رقائق الخبز المشبعة، تناول منها 3 في وجبة الإفطار بجانب بيضة أو سلطة أو رومي مدخن وتناول بين الوجبات قطعتان منها فقط، لن تشعر بالجوع طوال اليوم ولن تحتاج لتناول الكثير من الطعام للشعور بالشبع.

طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

مكونات رقائق الخبز المشبعة سالي فؤاد

ربع كوب زيت.

وربع كوب حليب بودر خالي الدسم.

ربع كوب من بذر الكتان.

وربع كوب من بذور الشيا.

ربع كوب من حبوب الكينوا.

ربع كوب من القمح.

كوبان من دقيق الشوفان الناعم.

كوب واحد من الشوفان الخشن.

ملعقة واحدة من العسل الأبيض.

ملعقة من الخميرة.

نصف كوب ماء دافئ.

طريقة رقائق الخبز المشبعة سالي فؤاد

قومي بخلط كل من الماء الدافئ والخميرة ومعهم العسل.

في وعاء كبير قومي بإضافة باقي المكونات المذكورة بالتدريج.

ضيفي معهم خليط الخميرة والعسل مع التقليب المستمر.

ظلي في تقليب المكونات مع إضافة كل مكون جديد حتى تمتزج المكونات جيدًا.

أتركي العجينة لتختمر مدة ساعة وبعد ذلك لفيها على شكل أسطوانة.

قومي بتقطيعها على شكل شرائح ذات سمك صغير.

في صينية فرن قومي بوضع ورق زبدة ورصي عليه الشرائح المقطعة.

ضعيها في الفرن على درجة حرارة عالية حتى تحمر من كلا الجهتين ويصبح لها قوام مقرمش وتماسك.

شرائح الخبز المشبعة بالزبادي

مكونات شرائح الخبز المشبعة بالزبادي

كوب حمص مسلوق مهروس.

ملعقة ملح صغيرة.

بيضة.

ربع كوب زيت.

ملعقة زبادي.

نصف كوب من بذور الكتان.

كوب شوفان مطحون ناعم.

كوب شوفان مطحون خشن.

نصف كوب جنين القمح.

ربع كوب من الحليب البودر.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة خميرة فورية.

ربع كوب ماء دافئ.

طريقة شرائح الخبز المشبعة بالزبادي