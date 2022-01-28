اصنعي كريم شعر بمكونات طبيعية أمن لجميع أنواع الشعر رطوبة ولمعان مالوش حل

لا يمكن الاستغناء عن كريمات الشعر لأنها تحتوي على مواد مرطبة تساعد على استعادة رونق وجمال الشعر خاصة لأصحاب الشعر الجاف، ولكن بعض الكريمات تكون غير أصلية وتحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم طرق مختلفة لعمل كريم شعر منزلي بمكونات طبيعية أمن ومناسب لجميع أنواع الشعر فتابعونا.

طريقة عمل كريم شعر طبيعي

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

كمية مناسبة من زيت جوجوبا.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة فيتامين e.

10 قطرات من أي زيت عطري مفضل لديك.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة صغيرة نضع بها زبدة الشيا مع شمع العسل ونترك المكونات حتى تذوب فوق حمام ماء ساخن مع التقليب من وقت لأخر. في وعاء أخر نخلط زيت جوجوبا مع النشا وفيتامين e ونقلب جيدا لكي تذوب النشا ثم نضيف الزيت العطري في الخلاط الكهربائي. نضع خليط زبدة الشيا مع خليط النشا ونخفق جيدا لمدة 3 دقائق للحصول على قوام كريم سميك ثم يوضع في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق. والآن أصبح الكريم جاهز لديك يمكنك استخدامه على شعرك بعد الاستحمام مباشرة وسوف تلاحظي نعومة ولمعان لا مثيل لها.

طريقة عمل كريم للشعر الهايش

المكونات:

6 ملاعق من زيت الزيتون.

3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

6 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

3 ملاعق من زيت اللافندر.

2 ملعقة من زبدة الشيا.

علبة فازلين طبي.

6 كبسولات من فيتامين e.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع الفازلين مع زبدة الشيا في بولة متوسطة ونذوب المكونات على حمام ماء ونتركه قليلا حتى تذوب المكونات. بعد ذلك نضيف باقي المكونات ونقلب جيدا وعندما نحصل على قوام كريمي نحفظ المزيج في عبوة جافة تماما. ويجب أن تكون معقمة ثم يوضع جانبا لحين الاستخدام هذا الكريم يعالج الشعر الهايش ويجعله أكثر نعومة.

طريقة عمل كريم شعر طبيعي بالفازلين

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الألوفيرا.

ملعقة من زيت البابونج.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام: