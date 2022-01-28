بكيلو لحمة واحد بس أعملي 3 كيلو كفتة أرز وانسي أنها تكش أو تفك منك أسهل وأنجح كفتة روعة

تعتبر كفتة الأرز من الاكلات الموفرة والاقتصادية حيث أنها لا تتطلب المزيد من المكونات كما أنها من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار والأطفال وغالبا ما يحرص على تناولها داخل المطاعم على الرغم أن من الممكن عملها داخل المنزل بكل سهولة دون مجهود كبير في تحضيرها فهي من الأكلات اللذيذة التي تنفرد بمذاق لذيذ ومميز لذلك دائما ما تبحث معظم الأمهات عن الوصفات التي تساعدها على تحضير كفتة الأرز بشكل إحترافي وكذلك بطعم المحلات والمطاعم وهنا في هذا المقال سوف نتناول بكليو من اللحمة المفرومة طريقة عمل ثلاثة كيلو من كفتة الأرز بمكونات سهلة وبسيطة و انظف واطعم من المحلات.

مقادير عمل كفتة الأرز

تعتمد على هذه الوصفة علي مقادير بسيطة ومتوفرة داخل المنزل وتتمثل هذه المقادير في الآتي:

½ كيلو من اللحم المفروم

حزمة من البقدونس

حزمة من الشبت

حزمة من الكسبرة

4 أكواب من الأرز المطحون

حبة بصلة كبيرة مفروم

خمس فصوص من الثوم

نصف ملعقة من بهارات السبع

رشة من الملح

رشة من الفلفل الأسود

مقادير كفتة الأرز بالصلصة

هي من الوصفات الشهية كما أنها من أشهر الأكلات المصرية فهي لا تحتاج الكثير من المكونات لذلك فهي تشمل على الآتي:

أكواب من عصير الطماطم

كمية كبيرة من الكفتة المحمرة

نصف ملعقة صغيرة من البهارات

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

رشة من الملح

رشة من الفلفل الأسود

رشة. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

كمية صغيرة من زيت الزيتون .

طريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة

تتكون الوصفة من مكونات بسيطة ومتاحة داخل منازلنا كما أنها تعتمد على الوصفة علي خطوات تحضير سهلة جدا وتشمل هذه الخطوات على الآتي