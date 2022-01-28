اسرار وتكات عمل عجينة البيتزا السريعة مثل المطاعم بكل سهولة في المنزل

يجب أن نشير في البداية أن البيتزا تعتبر من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية، حيث تعتبر من الوصفات التي تكون جميع المكونات متوفرة في مطبخك، تابعوا معانا طريقة التحضير بكل سهولة خلال السطو القادمة، كما يجب الإشارة أن البيتزا السريعة تعتبر من الوصفات التي تبحث عنها العديد من ربات البيوت حيث يعشقها العديد من الكبار والصغار أيضا ويرغبون دائما في تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج والتي تكون باهظة الثمن، كما يتم تقديم البيتزا بجانب العديد من المقبلات المختلفة والعديد من المشروبات المختلفة أيضا، لذلك تابعوا معانا المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة.

المقادير المطلوبة لتحضير البيتزا السريعة

تعتبر البيتزا السريعة من الوصفات التي لا تحتاج إلى العديد من المكونات بل يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

نصف كيلو دقيق.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة مملح.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة سكر أبيض.

ربع لتر ماء دافئ.

طريقة تحضير البيتزا السريعة بكل سهولة في المنزل

من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

اخلطي الدقيق بالملح والسكر.

يضاف الزعتر والخميرة ويخلط جيدا ويعجن.

اترك العجينة لمدة 10 دقائق على الأقل أحضر صينية خبز ودهنها بالزيت.

افردي العجينة وأضيفي الصلصة ورشي عليها القليل من الزعتر وأضيفي الخضار المتنوعة وجبنة الموزاريلا.

ضع صينية الخبز في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ثلث ساعة على الأقل حتى تنضج البيتزا.

مكونات عمل عجينة البيتزا السريعة

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة.

كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 كوب ونصف من الدقيق.

مقادير صوص البيتزا

ثلث كوب من زيت الزيتون.

2 بصلة مفرومة.

4 فص ثوم مفروم.

3 كوب من صلصة الطماطم.

ملعقة ونصف أوريجانو مجفف.

2 ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

سكر.

طريقة تحضير عجينة البيتزا السريعة

يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: