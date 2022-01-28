أنجح طريقة لعمل الاكلير الفرنسي (Éclairs ) بحشوة الباستري اللذيذة هش ومنفوخ

أنجح طريقة لعمل الاكلير الفرنسي صبح الإكلير من أشهر الحلويات التي يرغبها الجمهور في الآونة الأخيرة، نظرا لزيادة الطلب عليه فهو حلوى تشبه الإصبع في شكلها شبيه بلح الشام ولكن مخبوز، كما أنه يتصف بدسامته لما يحتويه من زبد بالإضافة إلي كريمة الحشوة والشوكولاتة التي يزين بها، وأصبح موجود في الكافيهات والمحلات المشهورة فيمكن تناول مع المشروبات الساخنة، وأحيانا يطلق عليه جاتوه الإكلير نظرا للكريمة الموجودة بداخله بالإضافة إلى تزيينه بالشوكولاتة ولا سبرينكل، وقد أشتهر بكريمة الكاسترد لما لها من طعم مميز يناسب عجينة الاكلير، كما أنه يناسب من يرغب في عمل مشروع مربح من المنزل بسبب كثرة الطلب عليه، واليوم سنتعرف علي طريقة مظبوطة لعمل الإكلير حتى ينافس المشري من المحلات بأسعار عالية.

مقادير الاكلير

كوب دقيق ١٢٥ جم بالكوب المعياري

نصف كوب واحد لبن حوالي١٠٠مل

نصف كوب واحد ماء حوالي ١٠٠مل

ثلاث حبات من البيض تكون كبيرة

نصف كوب زبدة ٨٠جم

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقتان من الفانيليا السائلة

رشة ملح.

طريقة عمل الاكلير