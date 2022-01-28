نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجح طريقة لعمل الاكلير الفرنسي (Éclairs ) بحشوة الباستري اللذيذة هش ومنفوخ في المقال التالي
أنجح طريقة لعمل الاكلير الفرنسي صبح الإكلير من أشهر الحلويات التي يرغبها الجمهور في الآونة الأخيرة، نظرا لزيادة الطلب عليه فهو حلوى تشبه الإصبع في شكلها شبيه بلح الشام ولكن مخبوز، كما أنه يتصف بدسامته لما يحتويه من زبد بالإضافة إلي كريمة الحشوة والشوكولاتة التي يزين بها، وأصبح موجود في الكافيهات والمحلات المشهورة فيمكن تناول مع المشروبات الساخنة، وأحيانا يطلق عليه جاتوه الإكلير نظرا للكريمة الموجودة بداخله بالإضافة إلى تزيينه بالشوكولاتة ولا سبرينكل، وقد أشتهر بكريمة الكاسترد لما لها من طعم مميز يناسب عجينة الاكلير، كما أنه يناسب من يرغب في عمل مشروع مربح من المنزل بسبب كثرة الطلب عليه، واليوم سنتعرف علي طريقة مظبوطة لعمل الإكلير حتى ينافس المشري من المحلات بأسعار عالية.
مقادير الاكلير
- كوب دقيق ١٢٥ جم بالكوب المعياري
- نصف كوب واحد لبن حوالي١٠٠مل
- نصف كوب واحد ماء حوالي ١٠٠مل
- ثلاث حبات من البيض تكون كبيرة
- نصف كوب زبدة ٨٠جم
- ملعقة صغيرة من السكر
- ملعقتان من الفانيليا السائلة
- رشة ملح.
طريقة عمل الاكلير
- نضع في إناء على النار كوب الماء ثم نضيف السكر والملح والزبدة على نار ضعيفة حتي تتمكن الزبدة من الذوبان دون تبخر كمية الماء حتي لا يؤثر علي قوام العجينة.
- نستمر في التقليب وبعد ذوبان الزبدة وغليان الماء ننزل بالدقيق، نقوم بالتقليب جيدا وممن الممكن سحبه من علي النار حتي لا تنشف العجينة، وبمجرد ما تختلط جيداً نقوم بوضعها مرة ثانية علي النار حتي نتأكد من تسوية العجينة .
- للتأكد من نجاح العجينة نتأكد من عمل قشرة بسيطة في قاع الإناء.
- نترك العجينة تبرد في الهواء أو ممكن إضافتها في العجان بسلاح الكف ونشغله حتي يطلع البخار الساخن.
- نقوم بإضافة البيض بالتدريج علي العجينة وليس كله مرة واحدة، فلا نضيف بيضة الإ بعد التأكد تماما من اختفاء البيضة في العجينة، ثم نبدأ في إضافة الثانية مع وضع الفانيليا، وبعد الاختفاء
- نقوم بإضافة البيضة الثالثة، حتي نحصل علي قوام ملزق وكريمي.
- نضع العجينة في كيس حلواني مع إضافة البلبلة الخاصة بالإكلير أو بلح الشام.
- نضع ورق زبدة في الصينية، ثم نبدأ بعمل الأكلير علي شكل إصبع طويل ونقص العجينة بالمقص، مع مراعاة ترك مسافة حتي يزيد حجم الواحدة دون الإلتصاق بالتي بجانبها.
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