طريقة عمل خلطة المحشى لكل أنواع المحشي خطوة بخطوة

المحشي احد افضل الاكلات المصرية الشعبية التي لا يختلف عليها الكثير فهي من الاكلات والوصفات التي تتمتع بالطعم الشهي واللذيذ، وهناك العديد من أنواع المحشي المختلفة فهناك محشي الباذنجان ومحشي الكرنب والعديد من أنواع المحشي المميزة التي يحبها الكثير من الرجال والسيدات والأطفال. وتبحث كل سيدة عن افضل خلطة لعمل المحشي في البيت بأسهل طريقة وخطوات سريعة وهو ما نوفرة لكم اليوم في هذا الموضوع.

طريقة عمل خلطة المحشى

خلطة المحشي هي أساسية لكي تستطيعين الحصول علي المحشي بطعم لذيذ وشهي واحضرنا لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني الخلطة الاصلية لعمل المحشي بكافة أنواعه. بحيث يمكنك تحضيره بالوصفة التقليدية او الخلطة السرية للمحشي الحارة ويمكنك تجربة هذه الخلطة الرائعة وسوف تنال علي اعجابك بكل تأكيد.

مقادير عمل خلطة المحشى

4 اكواب من الأرز.

1 حبة من البصل.

1 ملعقة من الثوم المطحون.

حزمة من الـ (شبت – بقدونس).

نصف كوب من زيت الذرة.

2 حزمة من الكسبرة الخضراء الطازجة.

5 حبات من الطماطم حجم متوسط.

نصف ملعقة من الكمون.

ثلاث ملاعق من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من البهارات.

2 ملعقة من الكسبرة المجففة.

خطوات تحضير خلطة المحشى