نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خلطة المحشى لكل أنواع المحشي خطوة بخطوة في المقال التالي
المحشي احد افضل الاكلات المصرية الشعبية التي لا يختلف عليها الكثير فهي من الاكلات والوصفات التي تتمتع بالطعم الشهي واللذيذ، وهناك العديد من أنواع المحشي المختلفة فهناك محشي الباذنجان ومحشي الكرنب والعديد من أنواع المحشي المميزة التي يحبها الكثير من الرجال والسيدات والأطفال. وتبحث كل سيدة عن افضل خلطة لعمل المحشي في البيت بأسهل طريقة وخطوات سريعة وهو ما نوفرة لكم اليوم في هذا الموضوع.
طريقة عمل خلطة المحشى
خلطة المحشي هي أساسية لكي تستطيعين الحصول علي المحشي بطعم لذيذ وشهي واحضرنا لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني الخلطة الاصلية لعمل المحشي بكافة أنواعه. بحيث يمكنك تحضيره بالوصفة التقليدية او الخلطة السرية للمحشي الحارة ويمكنك تجربة هذه الخلطة الرائعة وسوف تنال علي اعجابك بكل تأكيد.
مقادير عمل خلطة المحشى
- 4 اكواب من الأرز.
- 1 حبة من البصل.
- 1 ملعقة من الثوم المطحون.
- حزمة من الـ (شبت – بقدونس).
- نصف كوب من زيت الذرة.
- 2 حزمة من الكسبرة الخضراء الطازجة.
- 5 حبات من الطماطم حجم متوسط.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ثلاث ملاعق من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقتين من البهارات.
- 2 ملعقة من الكسبرة المجففة.
خطوات تحضير خلطة المحشى
- أولا نقوم بتقطيع كل من حزم الشبت والكسبرة والبقدونس بعد ان نقوم بغسلها وتصفيتها من الماء.
- بعد ذلك قومي بغسل الأرز جيداً ونقوم بإضافة حبة البصل للأرز بعد ان تصبح مبشورة.
- قومي بإضافة الكسبرة والشبت والبقدونس بعد تقطيعهما للأرز وقلبيهم مع بعضهم جيداً.
- نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونضرب كل من حبات الطماطم مع ملعقة واحدة من الثوم والقليل من الماء.
- قومي بإضافة هذا الخليط للأرز ونستمر في تقليب المكونات جيداً مع بعضها ونقوم الان بإضافة التوابل من البهارات والكمون والملح والفلفل الأسود والكسبرة ونضيف بعد ذلك الزيت للأرز.
- قومي بدمج كافة المكونات وتقليبها جيداً، وبعد ذلك نقوم بحشو الباذنجان والكرنب والكوسة ونضعهم في حلة بشكل منظم.
- الان نقوم بإضافة 3 اكواب من الشربة علي المحشي ونقوم بوضعه علي نار هادئة لمدة ساعة حتي ينضج تماما.
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