نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية في الخلاط بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ في المقال التالي
طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية، تعتبر كيكة الزبادي الاقتصادية من أنواع الكيك الهش والذي يمتلك طعم لذيذ، ويعتبر أيضاً من أشهر الكيكات التي يجب تناولها الكثير من الناس بمختلف الأعمار، وبسبب ذلك يتم تحضر هذا النوع من الكيك كثيراً، ولكن توجد بعض النساء لا يتمكنوا من صنع الكيك الهش بطريقة مضبوطة وذلك لأنهم لا يعرفون المكونات الصحيحة لعمل هذا النوع من الكيكات، استخدام الزبادي في الخليط هو ما يجعلها خفيفة وهشة، ويتم عمل هذه الكيكة في كثير من المناسبات وخصوصاً مناسبة العيد ميلاد.
طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية
بسبب الإقبال الشديد على محركات البحث من قبل النساء عن طريقة سهلة وسريعة لعمل كيكة الزبادي الاقتصادية بطريقة صحيحة وناجحة، سوف نقوم بعرض الطريقة الصحيحة في هذا المقال بمكونات بسيطة، وهذه الطريقة عبارة عن:
مكونات كيكة الزبادي الاقتصادية:
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- عدد ٣ بيضات.
- كوب صغير سكر.
- معلقة صغيرة فانيليا.
- عدد ٢ علبة من الزبادي الطبيعي.
- ٥ ملاعق كبار من الزيت.
- معلقتين زبدة.
- رشة ملح.
- كيس بيكنج بودر.
تحضير كيكة الزبادي في المنزل:
- نقوم أولاً بوضع البيض والسكر والفانيليا في الخلاط الكهربائي ونقوم بعد ذلك بالخلط جيداً حتى نحصل على حجم متضاعف، وينفش الخليط الموجود في الخلاط بشكل كبير.
- وبعد ذلك نقوم بوضع الزبادي والزبدة والزيت على الخليط الموجود في الخلاط ونقوم بالضرب مرة أخرى بطريقة جيدة.
- ونضع الدقيق والبيكنج بودر في وعاء اخر، ثم نقوم بوضع الدقيق في الخلاط ونستمر في الخفق بطريقة جيدة.
- وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة لحجم الخليط، ونقوم بدهن هذه الصينية بالدقيق والزيت، ثم نسكب فيها الخليط حتى تمتلئ الصينية.
- ثم في النهاية نضع صينية الكيك في فرن قد سبق تشغيله على درجة الحرارة ١٨٠ درجة، ونتركها في الفرن حتي تنضج، ونقوم باختبارها حتى نتأكد من تمام النضج قبل خروجها من الفرن.
- ثم بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم بعد أن تبرد قليلاً بجانب كوب من الشاي او اللبن ويمكن بجانب اي نوع من العصائر أيضاً.
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