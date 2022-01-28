طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية في الخلاط بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ

طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية، تعتبر كيكة الزبادي الاقتصادية من أنواع الكيك الهش والذي يمتلك طعم لذيذ، ويعتبر أيضاً من أشهر الكيكات التي يجب تناولها الكثير من الناس بمختلف الأعمار، وبسبب ذلك يتم تحضر هذا النوع من الكيك كثيراً، ولكن توجد بعض النساء لا يتمكنوا من صنع الكيك الهش بطريقة مضبوطة وذلك لأنهم لا يعرفون المكونات الصحيحة لعمل هذا النوع من الكيكات، استخدام الزبادي في الخليط هو ما يجعلها خفيفة وهشة، ويتم عمل هذه الكيكة في كثير من المناسبات وخصوصاً مناسبة العيد ميلاد.

طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية

بسبب الإقبال الشديد على محركات البحث من قبل النساء عن طريقة سهلة وسريعة لعمل كيكة الزبادي الاقتصادية بطريقة صحيحة وناجحة، سوف نقوم بعرض الطريقة الصحيحة في هذا المقال بمكونات بسيطة، وهذه الطريقة عبارة عن:

مكونات كيكة الزبادي الاقتصادية:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

عدد ٣ بيضات.

كوب صغير سكر.

معلقة صغيرة فانيليا.

عدد ٢ علبة من الزبادي الطبيعي.

٥ ملاعق كبار من الزيت.

معلقتين زبدة.

رشة ملح.

كيس بيكنج بودر.

تحضير كيكة الزبادي في المنزل: