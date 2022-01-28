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عمر شويل - جدة ضاع عمرك وانتي تشتري اللبن البودرة حولي كيلو حليب الي كيلو حليب بودر في 3 دقائق بمعلقه واحده - ثقفني
بالنسبة للبعض تبدو الطريقة صعبة جدا في التحضير بسبب احتياجها لمواد كثيرة، ولكن نحن قمنا بتسهيلها لك لكي تصنعي عدد كبير من الحليب البودرة.
مؤخراً أصبحنا نستخدم الحليب البودرة في كثير من الحلويات وكذلك المشروبات، ولكن كثرت الأقاويل حول عدم صحة الحليب البودرة الجاهز بسبب وجود المواد الحافظة فيه والذي قد تضر الجسم، ويجب ألا نكثر في استخدامه أيضاً فهو لا يغني عن الحليب السائل في الطعام، ولأننا نهتم بصحتك دائما وفرنا لك طريقة تحضير الحليب البودرة في المنزل بدون مواد حافظة وغير مضر بالصحة.
طريقة عمل الحليب البودرة في المنزل
بالنسبة للبعض تبدو الطريقة صعبة جدا في التحضير بسبب احتياجها لمواد كثيرة، ولكن نحن قمنا بتسهيلها لك لكي تصنعي عدد كبير من الحليب البودرة.
المكونات:
- نحتاج فقط كيلو من الحليب السائل.
طريقة التحضير:
- نضع الحليب في حلة غير قابلة للالتصاق ونضعه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان ويعلي جيداً.
- بعد أن يغلي نقوم بخفض النار والتقليل باستمرار.
- نستمر في التقليب حتى يثقل الحليب ويصبح كالعجينة المتماسكة ولا يحتوي على أي سوائل.
- نضع كتل الحليب في طبق ثم نتركها في مكان جاف لكي تجف كلياً.
- بعد أن تصبح العجينة صلبة نقوم بتكسيرها ووضعها في مطحنة الخلاط ونقوم بطحنها جيدا حتى تصبح بودرة.
- نضع بعد ذلك الحليب البودرة في برطمان زجاجي ونحفظه في الثلاجة.
نصائح مهمة عند تحويل الحليب السائل إلى بودرة
- استعملي حليب كامل الدسم لكي تحصلي على كمية وفيرة من الحليب البودرة.
- عند تحضيره للمرة الأولى استخدمي كمية صغيرة في البداية لكي تتمكني من الطريقة ثم بعد ذلك حضري كمية أكبر.
- استخدمي ملعقة سيليكون لكي تحافظي على لون الحليب.
- للحصول على حليب بودرة نفس الجاهز استخدمي ملعقة صغيرة من الفانيليا وضعي سكر مطحون واخلطي كل هذا في المطحنة.
- يفضل عدم استخدام الحلل الألمونيوم واستخدمي جرانيت أو تيفال.
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