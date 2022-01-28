بنصف كوب من العدس اعملي شوربة الحريرة المغربية الشهية للإحساس بالدفء

تعد شوربة الحريرة المغربية من الأكلات الشهية والمعروفة في بلاد المغرب، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز في المنزل، كما تتكون هذه الشوربة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحمص واللحم والعدس وبعض التوابل، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يقبل عليها الكثيرين وخاصتا في فصل الشتاء فهي مفيدة جداً في فصل الشتاء حيث تعمل على تدفئة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل شوربة الحريرة المغربية

تحتوي شوربة الحريرة المغربية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نصف كوب من الحمص.

كوب من الكزبرة.

ربع كيلو من اللحم المقطع قطع صغيرة.

كيلو ونصف من الطماطم المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

لتران من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

مكعب ماجي.

نصف كوب من العدس.

٢ حبات من البصل المفروم.

بقدونس مفروم.

نصف كوب من الكرفس.

ملعقة كبيرة من السمن.

٦ ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شوربة الحريرة المغربية هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-