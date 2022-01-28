طريقة عمل كيك الشوكولاتة غرقانة بصوص رهيب.. اقتصادية جداً ومفيش أسهل منها

الكيكة من الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل دائما كما تعتبر من أكثر الحلويات التي لا تحتاج خطوات كثيرة، كما لدي الكيكة العديد من الطرق بكل تأكيد ولكن الكيكة بالشكولاتة من أكثر أنواع الكيك التي يتم تحضيرها في المنزل على الأغلب لأن الكثير من الأشخاص يعشقون مذاق الشكولاتة لذلك سوف نطرح عليكم خلال السطور القادمة طريقة عملها بكل سهولة في المنزل فهي لا تحتاج إلى مجهود كبير من أجل التحضير ولا تحتاج أيضا إلي العديد من المكونات المختلفة تابعوا معانا خلال السطور القادمة.

مكونات الكيكة في المنزل

لبن بمعيار كوب واحد.

زيت بمعيار نصف كوب.

زبدة بمعيار ربع كوب.

بيض بعدد ثلاث حبات حجم كبير.

باكو من البيكينج بودر.

اتنين باكو من الفانيليا.

دقيق بمعيار اتنين كوب.

نشا بمعيار ربع كوب.

سكر بمعيار كوب واحد.

كاكاو خام بمعيار أربع ملاعق حجم كبير.

مكونات صوص الشوكولاتة

شكولاتة سائلة بمعيار كوب أو قالب من الشوكولاتة.

لبن بمعيار نصف كوب.

نشا بمعيار ثلاث ملاعق حجم كبير.

طريقة تحضير الكيكة في المنزل