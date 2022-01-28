نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الشوكولاتة غرقانة بصوص رهيب.. اقتصادية جداً ومفيش أسهل منها في المقال التالي
الكيكة من الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل دائما كما تعتبر من أكثر الحلويات التي لا تحتاج خطوات كثيرة، كما لدي الكيكة العديد من الطرق بكل تأكيد ولكن الكيكة بالشكولاتة من أكثر أنواع الكيك التي يتم تحضيرها في المنزل على الأغلب لأن الكثير من الأشخاص يعشقون مذاق الشكولاتة لذلك سوف نطرح عليكم خلال السطور القادمة طريقة عملها بكل سهولة في المنزل فهي لا تحتاج إلى مجهود كبير من أجل التحضير ولا تحتاج أيضا إلي العديد من المكونات المختلفة تابعوا معانا خلال السطور القادمة.
مكونات الكيكة في المنزل
- لبن بمعيار كوب واحد.
- زيت بمعيار نصف كوب.
- زبدة بمعيار ربع كوب.
- بيض بعدد ثلاث حبات حجم كبير.
- باكو من البيكينج بودر.
- اتنين باكو من الفانيليا.
- دقيق بمعيار اتنين كوب.
- نشا بمعيار ربع كوب.
- سكر بمعيار كوب واحد.
- كاكاو خام بمعيار أربع ملاعق حجم كبير.
مكونات صوص الشوكولاتة
شكولاتة سائلة بمعيار كوب أو قالب من الشوكولاتة.
لبن بمعيار نصف كوب.
نشا بمعيار ثلاث ملاعق حجم كبير.
طريقة تحضير الكيكة في المنزل
- يمكنكم تحضير الكيك في المنزل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية نقوم بوضع البيض في الخلاط الكهربائي ثم يتم وضع الفانيليا والسكر ونقوم بضربهم بشكل جيد.
- ثم يتم وضع الزيت والزبدة واللبن والكاكاو والبيكنج بودر وتضرب مرة ثانية.
- ثم يتم احضار وعاء ونضع به النشا والدقيق ويجب أن يتم خلطهم جيدا مع بعض.
- ثم يتم وضع ملعقة على الدقيق من النشا في الخلاط على خليط الكيك ثم يجب عليكم تشغيل الخلاط كرة أخري ونضع ملعقة أخري أثناء التشغيل حتى يصبح ذات قوام ثقيل بعض الشيء.
- ثم يجب عليكم تجهيز القالب الخاص بالكيك ويتم دهنه بالزبدة ويمكن عمل طبقة خفيفة من الدقيق ثم يتم وضع القالب في الفرن حتى تماما النضج ثم يتم وضع كمية الصوص إلى وجه القالب ونضعها في الثلاجة
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