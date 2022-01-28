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عمر شويل - جدة إعملي الكشري المصري في وعاء واحد - ثقفني
الكشري المصري من الأطباق المتكاملة الشعبية الشهيرة جداً، حيث لها مذاقها الخاص وهي تعد وجبة غداء متكاملة العناصر ويعشقها الجميع، يمكن تناوله بمفرده أو بجانب طبق الكبدة الأسكندراني، اليوم سوف نتناول طريقة الكشري المصري بكل تفاصيله.
مقادير الكشري:
يمكنك عمل أشهى طلق كشري مصري من خلال توافر المكونات الأتية بنفس المقادير كما يلي :-
- 2 كوب أرز مصري.
- كوب شعرية.
- 1 كوب عدس بجبة
- كوب ونصف حمص مسلوق.
- نصف كيلو مكرونة صغيرة.
- نصف كيلو مكرونة إسباجتي.
- 1 حبة متوسطة بصل مفروم.
- ملعقة ملح.
- ملعقة كمون.
- 2 ملعقة زيت.
مقادير صلصة الكشري:
يمكن عمل الصلصة بطريقة سهلة وبسيطة من خلال توافر المكونات الأتية كما يلي :-
- كوب ونصف عصير طماطم.
- 2 فص ثوم مفروم.
- 2ملعقة زيت.
- 2 ملقعة كبيرة صلصة طماطم.
- 1 ملعقة خل أبيض.
- ملعقة ملح.
- ملعقة فلفل أسود.
- كمون مطحون.
- ملعقة كبيرة شطة حارة (إختاري).
مقادير دقة الكشري:
لعاشقي طبق الكشري المصري بالصدقة الحارة يجب توافر المكونات الأتية :-
- 4 فصوص ثوم.
- ربع كوب خل.
- 1 كوب ماء.
- ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة كمون.
خطوات تحضير الكشري المصري:
لعمل الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة يجب إتباع الخطوات الأتية كما يلي :-
- أولاً نبداء بتجهيز الصلصة في وعاء على النار نضع الزيت وبعد أن يسخن نضع الثوم نقلب الثوم حتى يصفر.
- ثم نضيف إليه عصير الطماطم ونتبلها بالملح والفلفل الأسمر الأسمر والكمون والشطة (إختياري) ونضيف إليها الخل وصلصة الطماطم ونقلبها ونتركها حتى تتسبك.
- نقوم بتحضير البصل المقرمش نقوم نتقطيع البصل شرائح رفيعة ونقله في دقيق ونشاً، في مقلاة غويطة وعلى نار نضع زيت غزير حتى يقدح وننزل بالبصل حتي يصبح لونه بني.
- نرفع البصل على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد ونتركه جانباً.
- نقوم بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة كل نوع على يسلق بنفردة وبعدها تصفى وتغسل بالماء البارد وتترك جانباً.
- نقوم بسلق العدس في وعاء به ماء نضع بصلة متقطعة صغير ونضع عليها العدس ونتركة على نار متوسطة حتى ينضج ثم بعدها يصفى ويغسل بالماء البارد.
- نقوم بتحضير الأرز المصري في وعاء على النار بقوم بوضع الزيت وعندما يسخن نضيف الشعرية ونقلب حتى تأخد اللون الذهبي ثم نضيف الأرز المصري المغسول ومتصفي جيداً، ونضيف ملح ونقلب ثم نضيف الماء المغلي ونهدئ النار حتى ينضج الأرز.
- نقوم بتجهيز الدقة نخلط جميع الدقة ونضعها في وعاء على النار وعندما تغلي نطفئ النار ونضعها جانباً.
- في طبق التقديم بقوم بوضع الأرز المصري أولاً ثم المكرونة الصغيرة والإسباجتي وعليهم العدس بجبة وصلصة الكشري ونضع على الوجة البصل المقرمش والحمص المسلوق.
- وقت تناوله نضيف الدقة إذا كنت ترغب في كشري حار.
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