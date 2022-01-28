إعملي الكشري المصري في وعاء واحد

الكشري المصري من الأطباق المتكاملة الشعبية الشهيرة جداً، حيث لها مذاقها الخاص وهي تعد وجبة غداء متكاملة العناصر ويعشقها الجميع، يمكن تناوله بمفرده أو بجانب طبق الكبدة الأسكندراني، اليوم سوف نتناول طريقة الكشري المصري بكل تفاصيله.

مقادير الكشري:

يمكنك عمل أشهى طلق كشري مصري من خلال توافر المكونات الأتية بنفس المقادير كما يلي :-

2 كوب أرز مصري.

كوب شعرية.

1 كوب عدس بجبة

كوب ونصف حمص مسلوق.

نصف كيلو مكرونة صغيرة.

نصف كيلو مكرونة إسباجتي.

1 حبة متوسطة بصل مفروم.

ملعقة ملح.

ملعقة كمون.

2 ملعقة زيت.

مقادير صلصة الكشري:

يمكن عمل الصلصة بطريقة سهلة وبسيطة من خلال توافر المكونات الأتية كما يلي :-

كوب ونصف عصير طماطم.

2 فص ثوم مفروم.

2ملعقة زيت.

2 ملقعة كبيرة صلصة طماطم.

1 ملعقة خل أبيض.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

كمون مطحون.

ملعقة كبيرة شطة حارة (إختاري).

مقادير دقة الكشري:

لعاشقي طبق الكشري المصري بالصدقة الحارة يجب توافر المكونات الأتية :-

4 فصوص ثوم.

ربع كوب خل.

1 كوب ماء.

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كمون.

خطوات تحضير الكشري المصري:

لعمل الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة يجب إتباع الخطوات الأتية كما يلي :-