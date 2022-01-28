طريقة عمل الشلولو الصعيدي الأكلة الفرعونية القديمة سهلة التحضير

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الشلولو الصعيدي من أفضل الطرق السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل بساطة، فهي تتميز بطعمها الرائع، كما أن الشلولو من الأكلات المشهورة في الصعيد، حيث أنها تصنع في المناطق الريفية بشكل أكبر فلها طريقتها الرائعة التي تجعلك تعشقها من أول تذوق لها.

مكونات الشلولو الصعيدي

يتكون الشلولو من مكونات بسيطة للغاية، وهي تتمثل فيما يلي:

مج من الملوخية الناشفة.

نصف لتر من شوربة الدجاج.

حبة صغيرة من البصل المفروم الخشن.

حبة متوسطة من الطماطم المقطعة.

ملعقة من الثوم المفروم كبيرة.

القليل من عصير الليمون .

ملح حسب الرغبة.

القليل من الكمون المطحون.

القليل من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة عمل الشلولو الصعيدي

يمكنك تحضير الشلولو بطريقة سهلة للغاية من خلال الخطوات التالية:

ضعي وعاء على النار، وبداخله البصل، والشوربة والثوم والطماطم، وبعدها قومي بتقليبه جيدا.

يمكنك بعد ذلك إضافة الفلفل الأسود والملح، والكمون، واتركيهم حتى الغليان.

ويمكنك بعد ذلك وضع الملوخية المجففة بكميات قليلة تدريجيا، بعد ذلك قومي بالتقليب بشكل مستمر حتى الغليان.

بعدها اغلقي النار، وأضيفي عصير الليمون.

ثم توزيع الشلولو في أطباق وقدميها ساخنة مع الأرز، حسب رغبتك.

يمكنك أن تستبدلي في هذه المقادير الشربة بالماء، كما يمكنك وضع القليل من الكزبرة والشطة، حسب رغبتك.

فوائد الشلولو الصعيدي

يوجد العديد من الفوائد التي يقدمها لك الشلولو الصعيدي وهي تتمثل فيما يلي:

يحتوي على فيتامين ألف الذي يقوي جهاز المناعة بشكل كبير.

تزيد الملوخية من الرغبة الجنسية، كما أنها تزيل الاجهاد والتوترز

يحتوي كل نصف كوب منه على 110 سعرة حرارية.

أصل أكلة الشلولو

تعتبر الشلول من افضل الاكلات الفرعونية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وهي من الأكلات التي يحبها كافة محافظات الصعيد وأسوان، وهي تتميز بطعمها الرائع، كما أن المكونات الخاصة بها بسيطة للغاية، كما أن الأقباط الموجودين في مصر قديما كانوا يشتهرون بصناعتها، ويقال ان السيدة مريم هي أول الأشخاص الذين تناولوها، كما أنها أصبحت أحد الطقوس الخاصة بصيام العذراء.

مكونات هذه الأكلة المميزة بسيطة للغاية، فهي لا تستغرق أكثر من عشر دقائق من أجل تحضيرها، حيث أنها من الاكلات الرائعة التي تساعدك على الشعور بالاسترخاء، كما أنها تساعدك على النوم، وهي تحتوي على العديد من مضادات الاكسدة القوية، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يعتبر من العوامل المهمة في تحسين الصحة العامة للقلب.