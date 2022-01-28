بطريقة بسيطة اعملي حلوة شهية بدون فرن في المنزل بمكونات إقتصادية

الحلوة بدون فرن من الحلويات الشهية والمعروفة التي يقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، كما تتكون هذه الحلوة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الزبدة والبسكويت ومكونات آخرى بسيطة كما انها لا يتم تحضيرها باستخدام الفرن، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل حتى تستطيع الامهات تحضيرها بسهولة دون تعب او مجهود، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في وقت وجيز، كما انها مفيدة للأطفال ولا يوجد بها أي مواد صناعية تؤذي الاطفال وتضر بأسنانهم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلوة بدون فرن وشهية وأحلى من الجاهز في المنزل.

مكونات عمل حلوة بدون فرن

تتكون الحلوة بدون فرن من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل واحلى من الجاهز وهي كالتالي:-

زبدة مخفوقة.

علبتين من البسكويت الجاف.

حلوة الترك.

٦ ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من مربي البرتقال.

علبة من الشكولاتة البيضاء.

القليل من العسل حسب الذوق.

للحشو

عجينة اللوز

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير حلوة بدون فرن وشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-