نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة بسيطة اعملي حلوة شهية بدون فرن في المنزل بمكونات إقتصادية في المقال التالي
الحلوة بدون فرن من الحلويات الشهية والمعروفة التي يقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، كما تتكون هذه الحلوة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الزبدة والبسكويت ومكونات آخرى بسيطة كما انها لا يتم تحضيرها باستخدام الفرن، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل حتى تستطيع الامهات تحضيرها بسهولة دون تعب او مجهود، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيرها في وقت وجيز، كما انها مفيدة للأطفال ولا يوجد بها أي مواد صناعية تؤذي الاطفال وتضر بأسنانهم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلوة بدون فرن وشهية وأحلى من الجاهز في المنزل.
مكونات عمل حلوة بدون فرن
تتكون الحلوة بدون فرن من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل واحلى من الجاهز وهي كالتالي:-
- زبدة مخفوقة.
- علبتين من البسكويت الجاف.
- حلوة الترك.
- ٦ ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ملعقتان كبيرتان من مربي البرتقال.
- علبة من الشكولاتة البيضاء.
- القليل من العسل حسب الذوق.
للحشو
- عجينة اللوز
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير حلوة بدون فرن وشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نقوم بتكسير البسكويت جيداً، ثم نقوم بوضعه في الخلاط، مع إضافة العسل والزبدة ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة حلوى الترك مع المربي والكاكاو مع الخلط المستمر حتى نحصل على عجينة متجانسة.
- ثم نقوم بعمل كرات صغيرة من عجينة اللوز، بعد ذلك نأخذ عجينة من البسكويت وتحشي بكرة من عجينة اللوز ثم نغلقها.
- نستمر في هذا حتى ننتهي من الكمية، ثم نقوم بتذويب الشكولاتة البيضاء في الميكرويف، ثم نغمة الكرات في الشكولاتة البيضاء.
- بعد ذلك تترك لتجف، كما يمكن تزيينها بالشكولاتة الداكنة بعمل خطوط حتى تعطي مذاق رائع وشكل مختلف.
- ثم وضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق حلوة بدون فرن لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ