طريقة عمل الكفتة الإسكتلندية باللحم المفروم والبيض المسلوق

الكفتة الإسكتلندية، من منا صغار أو كبار لا يحب أصناف الكفتة المختلفة، حتى الأطفال الذين يرهقون أمهاتهم في محاولة إقناعهم بتناول اللحم من أجل نموهم وبناء عضلي صحي لهم يأكلون الكفتة بأنواعها المختلفة، وهنا في موقع ثقفني كما عهدتمونا نقدم لكم أشهى الوصفات وأطيب الأطعمة بطرق مبسطة وبالتفصيل حتى يتمكن أي شخص من إعدادها بسهولة سواء أم أو ربة منزل أو حتى رجل يسكن بمفرده ويريد إعداد طعامه لنفسه، والكفتة الإسكتلندي كفتة جديدة باللحم والبيض فلا تفوتوا فرصة التعرف عليها وإعدادها.

مقادير الكفتة الإسكتلندية

نصف كيلو من اللحم الأحمر المفروم.

عدد 8 بيضة مسلوقة.

حبة من البصل المفروم.

ملح وفلفل أسود.

ربطة من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

3 كوب بقسماط للقلي.

عدد 5 بيضة أيضًا للقلي.

زيت للقلي.

طريقة عمل الكفتة الإسكتلندي