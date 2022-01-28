نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكفتة الإسكتلندية باللحم المفروم والبيض المسلوق في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة الإسكتلندية باللحم المفروم والبيض المسلوق - ثقفني
الكفتة الإسكتلندية، من منا صغار أو كبار لا يحب أصناف الكفتة المختلفة، حتى الأطفال الذين يرهقون أمهاتهم في محاولة إقناعهم بتناول اللحم من أجل نموهم وبناء عضلي صحي لهم يأكلون الكفتة بأنواعها المختلفة، وهنا في موقع ثقفني كما عهدتمونا نقدم لكم أشهى الوصفات وأطيب الأطعمة بطرق مبسطة وبالتفصيل حتى يتمكن أي شخص من إعدادها بسهولة سواء أم أو ربة منزل أو حتى رجل يسكن بمفرده ويريد إعداد طعامه لنفسه، والكفتة الإسكتلندي كفتة جديدة باللحم والبيض فلا تفوتوا فرصة التعرف عليها وإعدادها.
مقادير الكفتة الإسكتلندية
- نصف كيلو من اللحم الأحمر المفروم.
- عدد 8 بيضة مسلوقة.
- حبة من البصل المفروم.
- ملح وفلفل أسود.
- ربطة من الكزبرة الخضراء.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- 3 كوب بقسماط للقلي.
- عدد 5 بيضة أيضًا للقلي.
- زيت للقلي.
طريقة عمل الكفتة الإسكتلندي
- ضع اللحمة المفرومة في الكبة ومعها الكزبرة الخضراء والبصل وكذلك الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة.
- شغل الكبة واخلط كل المكونات حتى تصبح عجينة متجانسة.
- أخرج الخليط من الكبة وقم بتقسيم كمية اللحم إلى 8 كرات متساوية في الحجم قدر الإمكان.
- قم بوضع بيضة مسلوقة داخل كل كرة من كرات اللحم وغلف البيضة جيدًا باللحمة حتى تبدو وكأنها كرة من اللحم الخالص.
- كرر ذلك مع كل كمية البيض واللحم أي سنحصل على 8 كرات من الكفتة الإسكتلندية.
- رص كل كرات اللحم بالبيض على صينية مناسبة وضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك بشكل جيد.
- أخرج كرات الكفتة من الثلاجة، اخفق البيض مع القليل من الفلفل الأسود وضع كرة الكفتة به ثم في البقسماط وغلفها به بشكل جيد، قم بذلك مع كل الكمية.
- ضع كرات الكفتة الإسكتلندية في الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك طبقة البقسماط عليها حوالي نصف ساعة أو ساعة.
- أخرجها من الثلاجة واحضر إناء غائر به كمية وفيرة من الزيت المخصص للقلي.
- وعندما يسخن الزيت ضع به كرات الكفتة حتى تحصل على اللوم الذهبي من كل الجوانب لأنها بزيت غزير وتنضج بشكل كامل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ