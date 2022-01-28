نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من التجاعيد 3 في 1 ازالة تجاعيد الوجه والعين- تدليك الوجه- خلطة لمكافحة الشيخوخة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف اليوم على افضل وصفة لازالة التجاعيد من الوجه وحول العين، كما نعلم أنه هناك الكثير من السيدات اللاتي تعاني من ظهور التجاعيد بالجبهه والعين والجبين خاصة وان كانت تلك التجاعيد مبكرة، ومن هنا تبدأ عمليات البحث عبر جوجل لمعرفة افضل كريم خافي للتجاعيد، وبالرغم من أن تلك الكريمات منتشرة في مراكز التجميل والصيدليات وتباع أيضاً أونلاين إلا أن هناك الكثير من المخاوف بشأنها من حيث الاثار الجانبية التي قد تتسبب في سوء الوضع أكثر وترهق البشرة والجلد.

لذا نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام أفضل وصفة لازالة التجاعيد من الجبهه وازالة تجاعيد الوجه في أقل من أسبوعين فقط فتابعوا معانا.

وصفة لازالة التجاعيد

المكونات

ملعقتين كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

وصفة لازالة التجاعيد من الجبهه

ضعي كمية مسحوق القهوة في وعاء واسع ثم ضيفي عليها كمية زيت اللوز ثم قلبيهم جيداً جدا معا.

غطي الخليط جيداً واتركيه على جانب لمدة يوم كامل، ثم ضيفي ملعقة أخري من زيت اللوز على الخليط وامزجيهم جيداً.

خذي كمية قليلة من خل التفاح وضعيها حول منطقة العين مع التدليك.

ثم قم بتطبيق الخليط على مكان التجاعيد مع التدليك، تترك الوصفة لمدة ساعة على الأقل قبل غسل الوجه بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار تلك الخلطة مره واحدة كل أسبوع على الأقل لتحصلين على أفضل النتائج المبهرة.

وصفة الليمون لإخفاء التجاعيد

الليمون من اقوي المكونات التي تعمل سريعا على تفتيح البشرة ويساعد بشكل كبير في القضاء على التجاعيد والخطوط البيضاء الظاهرة تحت العين ، فخصائص الليمون تلعب دورا هاما في تأخير عملية ظهور التجاعيد من خلال توزيع كمية من عصير الليمون على الوجه بحركات دائرية ثم يترك حتي يمر ساعتين قبل شطف الشعر بالماء.