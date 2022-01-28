طريقة الكيكة العادية الهشة بوصفات مختلفة رائعة خطوة بخطوة

الكيك يُعد من أفضل الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي، حيث تُقدم في الكثير من المناسبات والاحتفالات نظرًا لمذاقها الشهي الذي لا مثيل له، حيث توجد منها العديد من الأنواع والوصفات مثل الكب كيك، وكيك الجيلي، والمافن وغيره، وتحتوي الكيكة على مكونات متوفرة في اي منزل دون شرائها بأسعار باهظة، لذا سوف نتطرق اليوم لذكر طريقة الكيكة العادية الهشة بوصفات مختلفة.

طريقة الكيكة العادية الهشة

هي من ضمن الحلويات اللذيذة التي يفضلها الكثيرين، ولكي تحصلين على مذاق شهي لابد من اتباع الآتي:

مكونات الكيكة العادة الهشة

كوبان من الدقيق المنخول.

ثلاث بيضات فقط.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب فقط من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.

ملعقتان من البيكنج بودر.

السكر على حسب الرغبة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من برش الليمون.

طريقة تحضير وعمل الكيكة العادية الهشة

أولاً نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ندهن القالب الخاص بالكيك ونرش القليل من الدقيق.

ننخل كلاً من الدقيق، والبيكنج بودر ونضعهم في وعاء عميق.

نضيف بعد ذلك الليمون، والفانيلا، والزيت، والسكر ونبدأ في الخفق بواسطة الخفاقة الكهربائية.

نستمر في الخفق حتى نحصل على مزيج كريمي ثم نضيف البيكنج صودا والبيكنج بودر.

بعد ذلك نضيف البيض وباقي المكونات ونستمر في الخلط حتى نحصل على مزيج متجانس.

نسكب المزيج في قالب الكيك ثم نضعه في الفرن وينبغي عليكِ عدم فتح الفرن ألا بعد مرور نصف ساعة.

تترك الكيكة حتى تنضج ويُصبح لونها ذهبي ثم نخرجها من الفرن وتترك حتى تبرد.

نقطع الكيك بعد خروجها من الفرن ثم نُقدمها بألف هنا.

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بالبرتقال

تُعتبر الكيكة من أشهى الوصفات التي يفضلها الكثيرين حيث يرغبون في التعرف على طرق متجددة لتحضيرها في المنزل دون اللجوء لشرائها من المحال، ولكي تتمكن من الحصول على مذاق لا مثيل له لابد من اتباع بعض الخطوات التالية:

مكونات الكيكة العادية بالبرتقال

كوبان من الدقيق المنخول.

كمية مناسبة من عصير البرتقال.

القليل من بشر قشر البرتقال.

ثلاث حبات من البيض.

السكر على حسب الرغبة.

كيس فقط من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع زيت أي نوع على حسب الرغبة.

طريقة تحضير وعمل الكيكة العادية بالبرتقال