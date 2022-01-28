طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات طعم ولا أروع بخطوات سهلة في البيت

هناك العديد من المشروبات الساخنة اللذيذة التي تحضر في فصل الشتاء للتدفئة، ومن أشهرها هو السحلب، فهو يحضر مع الحليب الساخن، ويحتوي على المكسرات وجوز الهند والعديد من المكونات اللذيذة والمفيدة لصحة الجسم، وهو من المشروبات المشهورة جدا في مصر والشام وتركيا، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة عمل السحلب في المنزل، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات بطرق عديدة وفوائده للجسم.

طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات

يوجد عدة طرق لعمل مشروب السحلب الساخن، وأهم مكون هو مادة السحلب، حيث يمكن شرائها من عند العطار، ويمكن تحضيره مع الحليب الساخن، أو ماء ساخن، ولكن الحليب أفضل لأنه يضيف قيمة غذائية أعلى للمشروب، علاوة على أنه يعطي قوام لذيذ، ويمكن أيضاً إضافة النشا للمكونات، حتى يصبح مثل المهلبية، وطريقة عمل السحلب هي كالآتي:

يتم وضع كمية من الحليب حسب الرغبة في وعاء على النار، ووضع كمية من السكر عليه وتقليبه، وتركه على نار هادئة حتى يذوب السكر، ويبدأ الحليب بالغليان.

بعد ذلك يتم إضافة مسحوق السحلب، ولك بمقدار ثلاث ملاعق لكوب الحليب الواحد.

ثم يمكن إضافة المكسرات على حسب الرغبة، مثل جوز الهند والزبيب، والفول السوداني الغير مملح، والسمسم، والفستق، وأي مكسرات أخرى.

يمكن أيضاً إضافة بعض القرفة على حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم توزيعه في أكواب التقديم، وتزيينه من فوق ببعض المكسرات المطحونة وجوز الهند.

فوائد السحلب للجسم

يحتوي مشروب السحلب الساخن على العديد من المكونات المفيدة للجسم، منها الحليب والمكسرات وجوز الهند، ومن هذه الفوائد الآتي: